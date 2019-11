One Piece Banpresto: le novità di Lucca Comics & Games

Banpresto porta a Lucca Comics & Games 2019 molte nuove statue dedicate alla linea di One Piece presso lo stand Bandai.

Continuano le nostre news a Lucca Comics & Games, questa volta siamo andati nello stand Banpresto per farvi vedere tutte le novità che ci hanno portato riguardo la linea di One Piece:

Monkey D. Rufy

Rufy protagonista indiscusso del saga di One piece, è diventato di gomma dopo aver mangiato il frutto del diavolo Gom Gom. Questa statua fa parte della linea Grandista di Banpresto. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Portuguese D. Ace

Conosciuto solamente come Ace è il “fratello” di Rufy, ha mangiato il frutto del diavolo Foco Foco che consente di produrre e manipolare le fiamme. Ace muore durante la battaglia di Marineford ucciso dall’ammiraglio Akainu. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Usop

Usop è uno dei pirati della ciurma di Cappello di Paglia, è un cecchino infallibile e come arma durante i combattimenti usa una fionda. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Charlotte Katakuri

Katakuri è una persona altissima, ha il potere del frutto del diavolo Mochi Mochi che gli consente di trasformare il corpo in una sostanza appiccicosa e vistosa. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Monkey D. Rufy

Altra statua del protagonista Rufy in una posa diversa. Se ti piace questo prodotto puoi acquistarlo a questo link.

Monkey D. Rufy

questa volta troviamo il nostro protagonista Rufy in una versione samurai.

Roronoa Zoro

Zoro è il primo membro che entra a far parte della ciurma di Rufy, esperto spadaccino nell’usare tre spade contemporaneamente nei combattimenti. Anche lui come Rufy in questa nuova uscita lo troviamo in versione samurai.

Trafalgar Law

Law è il capitano dei pirati Heart e possiede i poteri del frutto del diavolo Ope Ope che gli consentono ricontrollare il corpo e gli oggetti che sono presenti dentro il suo raggio d’azione. Oltre ai due personaggi precedenti anche Law lo troviamo in questa nuova veste vestito da samurai.

Buggy

Buggy è anche lui un pirata, capitano della ciurma di Buggy ha mangiato il frutto del diavolo Puzle Puzle che gli consente di scomporre il proprio corpo a piacimento. Questa statua è ispirata al nuovo film in uscita: One Piece Stampede.

Douglas Bullet

Bullet è un ex membro dei pirati di Roger. Lo vediamo comparire per la prima volta del nuovo film One Piece Stampede.