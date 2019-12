One Piece: Banpresto World Figure Colosseum 2019

Dai primi del mese è iniziata nuovamente l’iniziativa di Banpresto , il BWFC (Banpresto World Figure Colosseum), un contest che vede contrapporsi a furia di voti artisti e figure da loro create. Da quest’anno, per la prima volta, troviamo tre categorie differenti: Dragon Ball, One Piece e la nuova My Hero Academia.

Varoq – Monkey D. Luffy

Luffy, conosciuto in Italia come Rubber è il protagonista della serie One Piece. Grazie alle capacità acquisite dopo aver ingerito il frutto del diavolo “gomu gomu” è in grado di allungare o indurire il proprio corpo come se fosse di gomma. Questa particolare versione di Luffy è tratta da una delle più recenti saghe, quella di Wano.

Goraesh – Gear 4 Luffy

Il protagonista di questa statua è sempre Luffy, ma a differenza della precedente che lo ritrae con le sue sembianze naturali, è nella forma del Gear 4th. Questa abilità prevede che il fisico subisca una trasformazione tale da ingigantire in modo esagerato la parte superiore del tronco diventando esageratamente muscoloso.

Yuta Fuke – Roronoa Zoro

E’ uno dei primissimi membri dell’equipaggio di Cappello di Paglia ed è un abilissimo spadaccino. La sua abilità è quella di poter padroneggiare tre katane contemporaneamente. Anche lui, da come possiamo vedere dagli abiti giapponesi tradizionali anche lui è tratto dalla recente saga di Wano.

Noriyuki Yamaguchi – Portgas D. Ace

Nonostante nel manga non sia più presente, dopo la sua scomparsa è rimasto comunque uno dei personaggi più amati della serie. Ace a differenza di Luffy, ha mangiato il frutto “foco foco” che gli conferisce l’abilità di padroneggiare il fuoco e grazie alle sue tecniche può generare sia tecniche di attacco che di difesa. La statua lo ritrae in una posa che lo vede in piedi mentre saluta di spalle ed è impreziosita da elementi trasparenti come le perle sulla collana o sul cappello.