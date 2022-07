All’interno delle ultime battute dell’arco narrativo del Paese di Wano in One Piece, il manga di Eiichiro Oda, Rufy si è servito di un nuovo potere, ovvero il Gear 5 mediante il risveglio del Frutto del Diavolo caratteristico dell’aspirante Re dei Pirati.

One Piece: l’incredibile idea dietro la creazione del Gear 5, il nuovo potere di Rufy

In occasione di una conversazione tra il maestro Oda e il maestro Gosho Aoyama, creatore di Detective Conan, quest’ultimo è rimasto positivamente colpito dal design del Gear 5 e di essere impressionato dal fatto che il primo riesca a realizzare un tale volto. Il maestro Oda ha ringraziato Aoyama per il commento e ha seguito dichiarando con le seguenti parole l’incredibile idea dietro la creazione del design del Gear 5:

Grazie. Per il concepimento immagina come se avessi improvvisamente disegnato Tom & Jerry. Quando ho provato a realizzarlo per la prima volta ammetto di aver sofferto e riscontrato difficoltà poichè il mondo di Tom & Jerry funziona al meglio grazie ai due personaggi, mentre tra Rufy e Kaido, solo il primo scherzava in battaglia. Nonostante ciò credo di essere riuscito nel mio intento. Più anzioni si diventa e più credo che sia stancante disegnare scene di combattimento.

Cliccando qui è possibile anche notare, mediante un tweet di un appassionato, una serie di riferimenti al nuovo potere di Rufy e allo stile proposto da Tom & Jerry.

L’intervista tra i due autori è stata creata in collaborazione tra Shueisha e Shogakukan per celebrare i due autori che hanno raggiunto i 100 volumi dei rispetti manga ancora, fra l’altro, in corso di serializzazione. L’intervista è divisa in due parti: la prima sarà pubblicata all’interno del numero 34 di Weekly Shonen Jump (25 luglio), mentre la seconda e ultima sul numero 35 Weekly Shonen Sunday (27 luglio).

Il 22 e 23 luglio 2022 l’opera spegne le sue 25 candeline. I primi progetti sono stati annunciati e potete recuperarne i dettagli qui.

Infine, ma non perchè meno importante, ricordiamo che One Piece ritorna alla serializzazione proprio lunedì 25 luglio dopo un mese di pausa dando il via all’arco narrativo finale dell’opera.

