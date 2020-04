One Piece: dettagli e design della ciurma di Gol D. Roger

Sugli scaffali delle fumetterie giapponesi e sugli store online nipponici è arrivato da pochissimi giorni il 96° Volume di One Piece come sempre firmato da Eiichiro Oda.

Il volume in questione, che raccoglie i capitoli dal 965 al 974 ed è nel pieno dell’arco narrativo di Wano Country, è però focalizzato sulla sequenza in analessi in cui Kozuki Oden ricostruisce l’incontro con Gol D. Roger e la sua ciurma.

Per questo motivo nella sezione del volume dedicato alle domande e risposte, lo stesso Oda ha presentato dettagliatamente la ciurma del Re dei Pirati.

Eccovela con tutti i nomi e le caratteristiche, attenzione però perché le traduzioni in inglese delle schede non sono ancora ufficiali.

GOL D. ROGER

SILVERS RAYLEIGH

SCOPPER BAGAN

CROCUS

SPENCER

BLUMARINE

MOON ISAAC JR.

COLONEL MUGREN

PETERMOO

BANKURO

SUNBELL (FISHMAN)

GANRYUU

MAX MARKS

ROWING

MILLET PINE

MR. MOMORA

YAMON

ELIO

JACKSONBANNER

YUUI

C.B. GALANT

NOZUDON

DONQUINO

TARO

DORINGO

LANGRAM

SHANKS

BUGGY

Nella giornata di ieri Edizioni Star Comics ha annunciato la pubblicazione del romanzo One Piece Novel A in Italia, cliccate QUI per i dettagli.

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 93 dei 96 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 927° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.