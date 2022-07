Tamashii Nations ha annunciato tre nuove statiche di una delle saghe piratesche più importanti di tutti i tempi, ovvero One Piece, per la linea Figuarts Zero Extra Battle con i seguenti personaggi: Charlotte Linlin (Big Mama), Luffy Gear 4 – Battle of Monsters on Onigashima e Trafalgar Law “Captain Onigashima Monster Battle. La linea Figuarts Zero propone statue dettagliatissime di personaggi tratti da svariati manga e anime tra cui Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Naruto e molte altre, in pose molto dinamiche realizzate con estrema cura con l’aggiunta di effetti scenici che abbelliscono le statiche.

Trafalgar Law

Law sarà realizzato in una posa dinamica, circondata da effetti scenici e il personaggio verrà raffigurato con un’altezza complessiva di circa 24 cm, in linea con le precedenti figure della medesima collezione.

Luffy Gear 4

Il capitano dei pirati più famoso al mondo, sarà realizzato nella modalità denominata “Gear 4 – Battle of Monsters on Onigashima”. La posa lo vede mentre è circondato dal fumo mentre sta caricando un micidiale colpo verso il suo avversario. L’altezza della figure è intorno ai 21 cm.

Charlotte Linlin (Big Mama)

Big Mama misurerà circa 31 cm d’altezza e quasi altrettanti in profondità. Oltre alla mastodontica statua, troveremo un effetto scenico che al momento è ancora avvolto nel mistero più assoluto e non è stato ancora svelato, probabilmente per non causare spoiler a chi sta guardando solamente l’anime.

Le tre statue di One Piece per la linea Figuarts Zero Extra Battle saranno disponibili in diversi mesi: novembre 2022 per Charlotte Linlin (Big Mama) al prezzo di 179.90 Euro, Luffy Gear 4 – Battle of Monsters on Onigashima arriverà a dicembre 2022 al costo di 84.90 Euro, concludendo con Trafalgar Law “Captain Onigashima Monster Battle” in arrivo a gennaio 2023 al prezzo di 89.90 Euro. I prodotti Tamashii Nations sono ufficialmente importati in Italia da Cosmic Group.

Puoi trovare tantissime altre figure prodotte da Tamashii Nations e non solo di One Piece al seguente indirizzo. Se non avete mai letto il manga di Eiichiro Oda arrivato al numero 101 in Italia e ancora in corso, potete recuperare tutti i volumi disponibili con un semplice click!