Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha reso noti a tutti gli appassionati gli ultimi nomi dei doppiatori facenti parte del cast di One Piece Film: RED. Scopriamo insieme di chi si tratta!

One Piece Film: RED, i doppiatori

Dopo tanta attesa da parte dei fan, finalmente abbiamo noti i nomi degli ultimi doppiatori professionisti che andranno a prestare la voce ai nostri amati personaggi di One Piece nell’ultima produzione dedicata al franchise dal nome RED. Nello specifico, lo storico doppiatore Paolo Sesana torna a prestare la voce a Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata, e Federica Simonelli darà invece la voce al personaggio Uta.

Di seguito condividiamo con voi la lista completa dei doppiatori presenti nella produzione e i relativi personaggi da loro interpretati.

Monkey D. Luffy è interpretato da Renato Novara, Roronoa Zoro da Patrizio Prata, Nami prende la voce da Emanuela Pacotto, Usopp è interpretato da Luca Bottale e Vinsmoke Sanji da Lorenzo Scattorin. La lunga lista continua poi con il personaggio di TonyTony Chopper interpretato da Federica Valenti, Nico Robin da Patrizia Scianca, Franky da Riccardo Rovatti, Brook è interpretato da Alessandro Zurla, Jinbe da Pietro Ubaldi, Benn Beckman da Claudio Ridolfo e Lucky Roux da Diego Baldoin.

Infine, la lista si conclude con Yasopp interpretato da Marcello Cortese, Limejuice da Alessandro Germano, Hongo da Alessandro Fattori, Howling Gab da Francesco De Angelis, Rockstar da Marcello Cortese, Gordon da Fabrizio Odetto, Bartolomeo da Mosè Singh, Trafalgar D. Water Law da Ruggero Andreozzi, Charlotte Oven è interpretato da Andrea Failla e Charlotte Brûlée da Alessandra Karpoff.

La trama di One Piece Film: RED

One Piece Film: RED ha superato in Giappone il traguardo dei 17 miliardi di Yen (oltre 115 milioni di Euro), diventando di fatto il miglior incasso anime del 2022, il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, diventando il sesto miglior anime ed entrando nella top ten dei migliori film di sempre. Il film vede il ritorno di Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata, nonché il padre del nuovo personaggio Uta.

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

Data di uscita del lungometraggio animato

One Piece Film: RED debutterò nei cinema italiani dal 1° dicembre 2022, distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures. Nell’attesa del suo debutto in Italia, vi informiamo che su Amazon è disponibile One Piece: Stampede in edizione Blu-ray