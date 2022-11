A partire dal 1 dicembre, nelle sale italiane sarà possibile guardare One Piece Film: Red, il nuovo lungometraggio legato ad uno dei manga più longevi di sempre, opera di Echiiro Oda. Distribuito da Anime Factory, etichetta per Plaion Pictures, il nuovo film prodotto da TOEI Animation è già campione d’incassi dal Giappone agli Stati Uniti e attende solo di essere acclamato anche dal pubblico italiano. Diretto da Goro Taniguchi, esso rappresenta un’assoluta novità: costituisce, infatti, la prima opera musicale legata a One Piece. Le canzoni di One Piece Film: Red sono eseguite dall’incredibile artista giapponese Ado, che presta la sua voce al personaggio di Uta.

Uta e Luffy

One Piece Film Red: le canzoni del film di Goro Taniguchi

La trama di One Piece Film: RED

La nuova pellicola vede la vicenda svolgersi interamente nella terra di Elegia, l’Isola della musica, dove ha luogo il primo concerto della famosa cantante Uta. Milioni di spettatori accorrono ad ascoltarla, tra cui numerosi pirati. Non possono ovviamente mancare Cappello di Paglia e la sua ciurma.

La giovane Uta è anche la figlia di Shanks il Rosso, e amica d’infanzia di Luffy. La contentezza di aver ritrovato un amico è presto interrotta da una minaccia incombente contro l’intera popolazione mondiale. Per scongiurare il pericolo, bisognerà unire le forze da parte di tutti i pirati.

Ecco il terzo trailer ufficiale italiano in cui potete già vedere il personaggio di Shanks:

La voce di Uta: chi è Ado?

Appena ventenne, la cantante Ado – di cui non si conosce il volto – è un indiscusso talento del genere j-pop. Avvicinatasi alla musica nel 2014, ella debutta ufficialmente 6 anni dopo con la Universal Music Japan. Il brano Usseewa è solo l’inizio di una carriera brillante, segnata da singoli di successo e dal suo primo album Kyogen (2022) con l’etichetta Virgin.

Uta

In occasione di One Piece Film: Red, lo staff di Goro Taniguchi, insieme allo stesso Echiiro Oda, cerca per il personaggio di Uta una voce in grado di restituire fedelmente al pubblico precise sensazioni ed emozioni. Tra numerose candidate, la scelta ricade proprio sulla giovane Ado. Nella nostra intervista allo staff al Lucca Comics and Games, il regista spiega questo meticoloso processo di selezione:

Il grande desiderio di Oda è stato quello di vedere dei professionisti. Dovevamo affrontare questo prodotto in maniera molto seria, ad alti livelli. Nel processo di creazione, ci siamo messi a tavolino a scegliere che avrebbe scritto, musicato e cantato tutti i brani. Uta deve esprimere diverse emozioni, è importante che queste siano trasmesse. Ci sono state tante candidate, ma Ado esprimeva in maniera completa i sentimenti di Uta. Lei è stata geniale in questo.

Le canzoni di One Piece Film: Red

La colonna sonora di One Piece Film: Red si compone di 8 brani. Primo in classifica, con più di 68 milioni di ascolti, è New Genesis, che costituisce la OST principale del film. Essa, curiosamente, trae parte del proprio testo proprio da Il liquore di Binks, pezzo iconico del franchise, e tratta temi come il ribaltamento dell’attuale clima di oppressione e di guerra. Ecco quali sono i titoli di tutte le tracce presenti nell’album UTA’S SONGS ONE PIECE FILM RED.

New Genesis I’m Invincible Backlight Fleeting Lullaby Tot Musica The World’s Continuation Where the Wind Blows BINKUSUNO SAKE

Ecco il video ufficiale di New Genesis di Ado:

Le canzoni di One Piece Film: Red occupano gran parte della pellicola – dalla durata complessiva di 115 minuti – rendendo così il film d’animazione un concerto su grande schermo a tutti gli effetti, regalando così ai fan la possibilità di scatenarsi durante la visione del film, come mai prima d’ora.