One Piece Film Red è il 15° film del franchise di One Piece, annunciato anche in Italia per Anime Factory a data da definirsi, che uscirà il 6 agosto 2022 in Giappone. Ora, l’account ufficiale di Twitter ha rivelato un nuovo design del personaggio chiave del film, ovvero Uta da bambina. In precedenza sono stati pubblicati gli sketch a colori di Rufy, Zoro, Nami, Usop e Shanks.

One Piece Film Red: il disegn di Uta da piccola

Uta è stata creata perché Oda desiderava avere un personaggio femminile come protagonista in One Piece Film Red, in contrasto con gli ultimi numerosi film i cui tutti i nuovi personaggi principali erano uomini più anziani. Uta è la figlia di Shanks. I due erano molto legati e lei si è rattristata quando lui l’ha lasciata. La voce di Uta è considerata come “ultraterrena” ed è per questo che la ragazza è la più grande diva del mondo. Per ragioni sconosciute però, Uta vuole che Rufy smetta di essere un pirata.

Qui sotto il design di Uta da bambina:

One Piece Film Red: i dettagli del film animato

Annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, Eiichiro Oda svolge il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché è il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Come rivelato dal primo teaser trailer, la trama coinvolgerà Shanks, la cui cicatrice caratteristica può essere vista sulla “D” nel logo del titolo del film. Inoltre apparirà un nuovo personaggio femminile, che Oda ha notato essere un allontanamento dai personaggi maschili più anziani che hanno interpretato i cattivi in quattro degli ultimi cinque film.

Il franchise di One Piece

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1997. In Italia sono disponibili i primi 100 volumi grazie alla Star Comics e potete recuperarlo su Amazon!

Il franchise ha anche ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo.

Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito allo stesso modo da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019.