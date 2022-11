One Piece Film: RED dal primo dicembre arriverà in tutti i cinema italiani, distribuito da Anime Factory etichetta di Plaion Pictures, e promette di bissare il clamoroso successo di incassi che ha fatto registrare in tutto il mondo dal Giappone agli Stati Uniti! Il film arriva in tutte le sale in concomitanza del 25° anniversario di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, che ha da poco toccato i 100 volumi pubblicati e vanta già una serie animata di oltre 1000 episodi trasmessa in oltre 80 paesi del mondo.

One Piece Film: RED, il film campione di incassi arriva in Italia

One Piece Film: RED – la trama e il nuovo trailer ufficiale italiano

One Piece Film: RED è il primo film del franchise in cui la musica è al centro delle vicende anche grazie alla suggestiva interpretazione della star nipponica Ado che interpreta la protagonista Uta e al ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati dal sensei Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata. Il film rivelerà alcuni dettagli inediti su Shanks il Rosso e il suo rapporto con Uta.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

Questo invece è il terzo trailer ufficiale italiano con protagonista proprio Shanks Il Rosso, pubblicato originariamente in Giappone proprio per celebrare i grandi incassi di One Piece Film: RED a pochi giorni dal suo debutto:

One Piece Film: RED – lo staff

One Piece Film: RED, basato sul manga dei record di Eiichiro Oda qui in veste di produttore, è diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation. Il film è stato presentato in anteprima a Lucca Comics and Games 2022 alla presenza dello stesso regista, del character designer e direttore dell’animazione Masayuki Sato e dei produttori Hiroashi Shibata e Tomoya Yoshida, oltre alla partecipazione dei doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara, che ha anche ricoperto il ruolo di direttore del doppiaggio del film.

One Piece Film: RED – gli incassi nel mondo

Gli incassi di One Piece Film: RED testimoniamo il successo fulminante del film in tutto il mondo. Si tratta di una delle pellicole più redditizie del franchise avendo attualmente superato i 17 miliardi di yen (circa 115 milioni di euro) al botteghino giapponese: è l’incasso migliore fra gli anime e i film d’animazione del 2022 nonché il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese, il sesto miglior anime di sempre, ed è entrato nella Top Ten dei migliori film di sempre.

Anche in Francia One Piece Film: RED ha sbancato con oltre un milione di spettatori accorsi al cinema. Grandissimo successo anche negli Stati Uniti dove nelle prime due settimane di programmazione ha incassato oltre 12 milioni di dollari piazzandosi subito al secondo posto fra i film più visti. Le proiezioni parlano di un incassi di One Piece Film: RED che attualmente superano i 151 milioni di dollari in tutto il mondo!