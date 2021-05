One Piece: Kozuki Oden, Gol D Roger e Kaido Figuarts Zero in preordine

Tamashii Nations prosegue senza sosta, con le uscite di una delle saghe più longeve di tutti i tempi, in altre parole One Piece. In questo periodo sono state annunciate con i relativi preordini tre nuove proposte per la linea Figuarts Zero Extra Battle con i seguenti personaggi: Kozuki Oden, Gol D. Roger e Kaido. La linea Figuarts Zero propone statue dettagliatissime di personaggi tratti da svariati manga e anime tra cui Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball Z e Naruto, in pose molto dinamiche realizzate con estrema cura con l’aggiunta di effetti scenici che abbelliscono le statiche.

Kozuki Oden

La statica di Kozuki Oden grazie a un effetto scenico in pvc semi-trasparente sarà alta circa 30 cm. Lo spadaccino è rappresentato in una posa dinamica, mentre salta a mezz’aria con le katana incrociate.

Gol D. Roger

Gol D. Roger avrà un’altezza totale di 23 cm circa, ed è rappresentato mentre sferra un fendente con la sciabola, creando un’onda d’urto ricreata con uno straordinario effetto semi trasparente realizzata in PVC, che è utilizzato spesso in questo genere di produzioni.

Kaido

La statua di Kaido sarà alta circa 32 cm, ricca di dettagli incredibili, vede l’imperatore in una posa statuaria, mentre poggia sulle proprie spalle la sua imponente mazza chiodata.

Le tre statue di One Piece per la linea Figuarts Zero Extra Battle saranno disponibili in diversi mesi: agosto 2021 per Kozuki Oden al prezzo di 75.00 Euro, Gol D. Roger arriverà a ottobre 2021 al prezzo di 78.00 Euro, mentre Kaido arriverà a Dicembre 2021 con il prezzo in Euro ancora da stabilire. I prodotti Tamashii Nations sono ufficialmente importati in Italia da Cosmic Group.

