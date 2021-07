One Piece: la nuova illustrazione per il crossover con Dov’è Wally?

One Piece è protagonista di un nuovo, enorme poster puzzle realizzato per celebrare la collaborazione speciale con Dov’è Wallly? di cui vi avevamo già parlato in questo nostro articolo. La serie manga originale di Eiichiro Oda è ancora nel bel mezzo della celebrazione del suo anniversario e il franchise si sta espandendo con una serie di collaborazioni, come i prossimi Summer Games a Tokyo.

Questa non è l’unica nuova collaborazione per il franchise (acquistate tutto ciò che manca alla vostra collezione di One Piece in questa ricchissima pagina su Amazon!), ovviamente e, per quanto possa essere inaspettato, sta nascendo qualcosa di davvero unico dall’unione di Dov’è Wally? con One Piece: la nuova illustrazione ci mostra infatti un puzzle particolarmente interessante perché ricchissimo di personaggi e dettagli da entrambi i franchise.

Dov’è Wally? e One Piece: la nuova illustrazione

Collaborando con Handford, è stato di recente presentato un enorme puzzle il cui stile grafico è molto simile a quello della collana di libri per bambini Dov’è Waldo? Nascondere moltissimi dei tanti personaggi di One Piece e Dov’è Waldo? nel paesaggio di Onigashima, isola facente parte del territorio del Paese di Wa dove è situato il quartier generale dell’Imperatore Kaido. DAte un’occhiata voi stessi all’immagine del puzzle qui in basso: riuscite a riconoscere tutti i personaggi tratti da entrambi i franchise presenti?

L’illustrazione è stata pubblicata dall’account ufficiale su Twitter di One Piece:

La collaborazione tra One Piece e Dov’è Wally? non si limita però a questo nuovo divertente puzzle, ma la didascalia che la accompagna propone ai lettori un gioco: trovare all’interno dell’immagine il personaggio di Bon Clay! Le risposte saranno accettate fino alle 23:59 di domenica 25 luglio e il vincitore si potrà aggiudicare un oggetto dal collezione a tema. Nel post si invitano i lettori a controllare il thread del post qui in alto per conoscere i dettagli per partecipare.

Nel thread si legge che in tutto verrà richiesto di trovare 5 personaggi. In questo caso, bisognerà ingrandire l’immagine e fare uno screenshot di Bon Clay per dimostrare di averlo trovato.