One Piece – la pagina a colori del capitolo

Dopo la pausa giunta a sorpresa la scorsa settimana, One Piece è pronto a riprende la sua regolare serializzazione a partire da Weekly Shonen Jump 27 che sarà in vendita in Giappone dal prossimo 8 giugno.

La rivista dedica la copertina al manga di Eiichiro Oda e conterrà il Capitolo 981 di cui è trapelata la pagina a colori:

Poche settimane fa Edizioni Star Comics ha annunciato la pubblicazione del romanzo One Piece Novel A in Italia, cliccate QUI per i dettagli. Mentre ha pubblicato lo scorso 3 giugno il Volume 94.

YOUNG 312

One Piece 94

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, pp.208, € 4,30

Il sacrificio di Yasuie ha permesso di salvare il piano per l’irruzione, che ora però deve ripartire da zero. E mentre la rabbia del gruppo di Zoro, venuto a sapere dei tremendi effetti degli Smile, i frutti del diavolo artificiali, raggiunge l’apice, Rufy affronta un’ulteriore minaccia nella Cava dei Prigionieri…

Ricordiamo infine che da martedì 26 maggio i primi 3 ebook di One Piece, My Hero Academia, Haikyu!!, Dr. Stone e Demon Slayer, le più celebri e amate pubblicate dalla casa editrice, sono disponibili in formato Kindle su Amazon e sulla pagina dedicata del sito ufficiale dell’editore.

Per celebrare il loro debutto in digitale, gli ebook saranno acquistabili per un mese – dal 26 maggio al 26 giugno – a prezzo speciale. Nello specifico, i numeri 1 saranno disponibili a 0,99 €, i numeri 2 a 1,49 € e i numeri 3 a 1,99 €. Al termine della promozione gli ebook saranno acquistabili a prezzo pieno.

Sono già disponibili per la lettura – fino al 1° giugno – i primi volumi: vi basterà cliccare sul titolo.

ONE PIECE 1

MY HERO ACADEMIA 1

HAIKYU!! 1

DR.STONE 1

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 1

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 94 dei 96 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 927° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.