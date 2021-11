One Piece (Netflix): l’attore di Sanji si allena a tirare i calci

L’attore scelto per Sanji all’interno della serie tv live-action di One Piece per Netflix, ispirata al manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda, Taz Skylar, sta mostrando agli scettici i motivi per i quali sia giusto che il destino abbia scelto lui per interpretare uno dei personaggi più importanti dell’intero franchise.

Come noto, Sanji, oltre ad essere un amante delle donne ed un abile cuoco, è un maestro nell’affrontare i suoi nemici a suon di calci devastanti (non a caso è conosciuto come “Gamba Nera”), e l’attore americano, già conosciuto per aver preso parte a progetti quali Boiling Point e Villain, ha mostrato il suo allenamento nel calciare.

Dalla clip, potete guardarla di seguito, si nota immediatamente che si tratta di un allenamento per prepararsi al meglio alle riprese della serie tv e sarà fondamentale riuscire quantomeno a rappresentare la caratteristica del cuoco-pirata una volta che si troverà a combattere.

Ricordiamo di seguito il resto del cast per la serie live-action di One Piece:

Inaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) nei panni di Monkey D. Rufy:

Mackenyu “Arata” Maeda (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising), nei panni di Roronoa Zoro:

Emily Rudd (Fear Street, Hunters), nei panni di Nami:

Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) nei panni di Usopp:

La serie è stata annunciata nel 2017, in occasione dei 20 anni di One Piece, e finalmente oggi possediamo queste preziose informazioni che lasciano intendere un costante proseguimento dei lavori. Ancora non possiamo informarvi circa la data di inizio, ma dagli ultimi rumor è possibile che le riprese si avviino verso la fine del 2021 in quel di Città del Capo (Sud Africa). Ciò che è certo, invece, è che la serie un logo e un titolo del primo episodio, ossia Romance Dawn.

One Piece (Netflix): i dettagli della serie tv

La serie televisiva live action Netflix è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) come sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda nel ruolo di produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Down con un totale di 10 episodi.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1031 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 99 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha). Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 999 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 594 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.