One Piece – pausa per il manga

Nella giornata di ieri è stato confermato attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump 25 che One Piece si prenderà una settimana di pausa. Il nuovo capitolo di One Piece infatti non sarà presente su Weekly Shonen Jump 26 che sarà in vendita in Giappone a partire dal 1° giugno ma tornerà ad essere regolarmente serializzato a partire da Weekly Shonen Jump 27 la cui uscita è prevista per il prossimo 8 giugno.

One Piece e il suo autore Eiichiro Oda sono soliti prendersi regolarmente della pause, questo avviene generalmente ogni 30 o 60 giorni circa, che vengono annunciate con largo anticipo il che fa pensare che questa pausa improvvisa non fosse programmata.

La pausa potrebbe quindi essere collegata all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Poco tempo fa infatti Oda aveva rivelato che il lavoro su One Piece è ancora completamente analogico e per questo motivo i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere completamente riorganizzate per permettere il distanziamento sociale.

Questo porterà ad interruzioni più frequenti del previsto nella pubblicazione dei capitoli di One Piece?

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 93 dei 96 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 927° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.