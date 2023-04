In occasione dell’arrivo sul mercato dell’edizione Home Video di One Piece Red, il 15° film cinematografico dedicato all’omonimo franchise di successo, abbiamo selezionato per voi alcune figure di casa Banpresto tutte da collezionare!

One Piece Red – Il film e le figure da collezione

Figure One Piece Banpresto

One Piece Red in Home Video

Figure One Piece Banpresto

Il film One Piece Film: RED, giunto finalmente sul mercato in edizione Home Video, narra la storia della cantante Uta, figlia di Shanks, che svela la sua vera identità durante un concerto sull’isola di Elegia. La sua voce, definita ultraterrena, nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo, e Luffy e Shanks dovranno unirsi per affrontare questa minaccia. Tra pirati, esponenti della Marina e fan della cantante, la battaglia per la libertà sta per avere inizio. Il film è diretto da Goro Taniguchi e supervisionato dall’autore del manga Eiichiro Oda nel ruolo di produttore generale, ed è il 15° film cinematografico di maggior successo di sempre legato all’universo di One Piece.

Tra le diverse edizioni presenti sul mercato segnaliamo quella in Blu-ray Steelbook, corredata al suo interno di ben 6 card da collezione.

VEDI SU AMAZON

Nico Robin Banpresto

Figure One Piece Banpresto

Iniziamo la nostra selezione con questa nuovissima figure dedicata al personaggio di Nico Robin, una giovane donna che fa parte dei Pirati di Cappello di Paglia, la ciurma di Monkey D. Luffy. Robin è originaria dell’isola di Ohara, dove ha trascorso gran parte della sua vita. È un’archeologa, esperta in antichi testi e lingue, e ha il potere di creare parti del suo corpo su qualsiasi superficie o oggetto attraverso il suo potere del frutto del diavolo. La figure in oggetto è prodotta da Banpresto e mostra il personaggio in posa statica frontale. Essa viene proposta insieme a un base espositiva trasparente con tanto di scritta nera in riferimento al nuovo lungometraggio di One Piece.

VEDI SU AMAZON

Franky Banpresto

Figure One Piece Banpresto

La seconda proposta che abbiamo selezionato è dedicata al personaggio di Franky, inizialmente noto per essere un antagonista della ciurma di Cappello di Paglia nonché il leader della Franky Family, una banda di ladri e carpentieri che vivono sull’isola di Water Seven. Tuttavia, dopo essere stato sconfitto da Luffy in una battaglia, Franky si unisce alla ciurma come carpentiere, aiutando la ciurma a costruire la loro nuova nave, il Thousand Sunny. La figure in questo, Banpresto, è sicuramente la più grande e visivamente impattante di questa selezione, decisamente congrua la fisicità del personaggio del manga.

VEDI SU AMAZON

Zoro Banpresto

Figure One Piece Banpresto

Passiamo ora alla terza proposta con il personaggio di Zoro, l’abile spadaccino facente parte della ciurma di Monkey D. Luffy. Zoro è noto per il suo aspetto caratteristico, con i capelli verdi e una cicatrice sull’occhio sinistro. È un combattente molto abile, esperto nell’utilizzo di tre spade contemporaneamente e capace di sconfiggere numerosi nemici con facilità. Ha anche dimostrato di possedere un grande senso dell’orientamento, che gli permette di navigare e trovare la strada in modo molto preciso. La figure del personaggio tratta dal film viene proposta in posa dinamica, con un Zoro intento a sferrare un attacco mediante l’utilizzo delle sua lame mortali.

VEDI SU AMAZON

Brook Banpresto

Figure One Piece Banpresto

Brook è un scheletro vivente, il musicista della Ciurma in grado di suonare uno strumento chiamato violino scheletrico e di combattere utilizzando una spada. Il personaggio è stato resuscitato grazie al potere del Frutto del Diavolo Yomi Yomi, che gli ha permesso di tornare in vita dopo essere morto. Brook è anche noto per il suo senso dell’umorismo, il suo stile di vita da gentiluomo e per la sua famosa risata. La figure Banpresto dedicata al film One Piece Red mostra il personaggio in posa dinamica, intento a scagliare un attacco.

VEDI SU AMAZON

Usopp Banpresto

Figure One Piece Banpresto

Usopp è uno dei membri della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia, il gruppo di protagonisti della serie anime e manga One Piece. Il personaggio è noto per essere un abile tiratore e avere una personalità comica e un po’ paurosa. Usopp è diventato nel corso dell’opera un membro prezioso della ciurma grazie alla sua intelligenza e abilità tattica. La figure di questa selezione raffigura il personaggio intento a scagliare un attacco grazie alla sua fidata fionda.

VEDI SU AMAZON

Chooper Banpresto

Figure One Piece Banpresto

La sesta proposta vede al centro il personaggio di Chopper, un animale che ha mangiato il Frutto del Diavolo, che gli ha permesso di acquisire l’intelligenza e la capacità di parlare degli esseri umani. Grazie alle sue abilità mediche, è in grado di guarire i feriti e di curare diverse malattie, dimostrandosi spesso un personaggio fondamentale nelle avventure dei Pirati di Cappello di Paglia.

VEDI SU AMAZON

Luffy Banpresto

Figure One Piece Banpresto

Poteva nella nostra selezione mancare l’iconico Monkey D. Luffy? Ovvio che no! Luffy, il protagonista di One Piece, è un giovane pirata che, dopo aver mangiato il Frutto del Diavolo Gom Gom, acquisisce la capacità di estendere e controllare il suo corpo come se fosse di gomma. In seguito, decide di formare la sua ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia, per cercare il tesoro più grande del mondo, il leggendario One Piece, e diventare il Re dei Pirati.

VEDI SU AMAZON

Uno sguardo più da vicino alle figure di One Piece Red

Nel caso le immagini a disposizione non fossero sufficienti per farvi capire la cura per i dettagli che Banpresto ha dedicato a queste produzioni direttamente legate al nuovo lungometraggio animato One Piece Red, condividiamo con voi alcuni scatti esplicativi. Nello specifico, le figure che abbiamo potuto toccare con mano sono quelle relative ai personaggi di Nico Robin, Franky e Usopp. Tutti i soggetti vengono forniti di base espositiva trasparente con tanto di logo del franchise e vantano una realizzazione priva di sbavature e imperfezioni.

Figure One Piece Banpresto

La figure di Nico Robin è realizzata i PVC di buona qualità e presenta il personaggio in posa statica frontale. Ogni singolo elemento che caratterizza il personaggio è presente e ben realizzato, come ad esempio la bandana blu ricca di dettagli viola. Nota di merito va anche alla realizzazione del soprabito e dello sculpt dei capelli, caratteristiche in grado di donare la giusta naturalezza all’insieme.

Figure One Piece Banpresto

Figure One Piece Banpresto

Passiamo ora al gigante Franky, che si presenta perfettamente il linea con il suo design originale dai colori sgargianti e in netto contrasto tra loro. Questa figure, date anche le sue dimensioni, è sicuramente quella più impattante dal punto di vista visivo. Franky è decisamente massiccio!

Figure One Piece Banpresto

Figure One Piece Banpresto

In ultimo, ma non meno importante, abbiamo Usopp. Il simpatico personaggio viene proposto in posa dinamica intento a lanciare un attacco. Seppur il design scelto per questa produzione renda questa action figure la piccola del trittico, essa mostra una serie di dettagli iconici come ad esempio i suoi capelli lungi raccolti in una coda e l’inconfondibile, caratteristico, ghigno.