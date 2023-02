La morte di Ace ha rappresentato il crocevia di svolta di One Piece facendo si che la storia introducesse il vero universo dei pirati, quello del Nuovo Mondo, quello che permetterà in seguito alla ciurma dei pirati di Cappello di Paglia e rivali di imbattersi in numerose avventure e battaglie per agguantare l’ambito tesoro.

One Piece: retroscena dietro la morte di Ace

Sono passati anni dalla morte del compianto “fratello” di Rufy, tuttavia per chi non lo sapesse esiste un particolare retroscena che coinvolge anche lo stesso autore del longevo progetto, Eiichiro Oda.

Secondo l’utente di Twitter @sandman, esperto in aneddoti e novità in seno all’opera del maestro Oda, l’editor dell’epoca, Hattori, non era d’accordo con la dipartita di Ace. Oda, diversamente, aveva già deciso il da farsi sin dalla creazione del personaggio e avrebbe concretizzato l’idea al primo anno dalla prima apparizione del personaggio. Nonostante la volontà di privarsi di un amato personaggio come Ace, l’autore stesso non ha tanto apprezzato la crudeltà proposta dallo studio di animazione Toei Animation nel trasporre la morte nella controparte anime del progetto. Difatti, sempre secondo l’aneddoto, Oda con stizza si è chiesto perchè Ace sia stato ucciso in quel modo così duro. D’altronde, nel suo manga il pugno di Akainu si è effettivamente rivelato così tanto poco devastante.



