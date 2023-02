One Piece è sicuramente una delle serie anime e manga più popolari al mondo, con un vasto universo di personaggi apprezzati dai fan di ogni età. La linea di action figure One Piece SH Figuarts, prodotta da Bandai Tamashii Nations, ha recentemente effettuato un reset della vecchia serie (composta solamente da Luffy, Nami, Ace), arenata per scarso interesse dei fan, ripartendo dopo svariati anni con Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro e Sanji. Dopo aver fatto la “gavetta” con altre linee, come quella dedicata a Dragon Ball, oggi l’azienda giapponese è in grado di proporre figure di altissima qualità, in grado di catturare perfettamente l’essenza dei personaggi e la loro personalità. Ogni figura sarà realizzata con un livello di dettaglio impressionante, dalla colorazione agli accessori, offrendo un’ampia gamma di opzioni di posa per soddisfare i desideri di ogni fan.

One Piece SH Figuarts, si riparte da Zero con Luffy, Sanji e Zoro

La figura di Monkey D. Luffy presenta uno sculpt dettagliato che cattura perfettamente la sua personalità spensierata e il suo spirito avventuroso. La figura è dotata di diverse mani intercambiabili e accessori come il cappello di paglia e tantissimi volti alternativi, per permettere ai fan di creare una varietà di pose dinamiche. Roronoa Zoro, il leggendario spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia, è rappresentato con uno sculpt dettagliatissimo che mette in risalto la sua postura eroica e il suo stile di combattimento unico. La figura è dotata di diverse spade intercambiabili, per permettere ai fan di creare pose ancora più dettagliate e realistico. Sanji, il cuoco della ciurma di Cappello di Paglia, è raffigurato con uno sculpt che mette in risalto la sua eleganza e la sua passione per la cucina. La figura è dotata di diverse mani intercambiabili ed effetti per simulare i suoi calci, permettendo ai fan di creare pose dinamiche e incredibili.

La nuova linea One Piece SH Figuarts ha tutte le carte in regola per poter diventare una grande opportunità per i tantissimi fan di collezionare i loro personaggi preferiti della serie. Ogni figura avrà cura e attenzione ai dettagli, offrendo grandi varietà di opzioni di posa e questo permette ai fan di esprimere la propria creatività dando vita alle scene preferite di One Piece. Se siete fan della serie, non potete perdere l’occasione di aggiungere queste figure alla vostra collezione. Le Figure saranno disponibili dal mese di Agosto (Luffy), Settembre (Zoro) e Ottobre (Sanji) grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations in Italia.