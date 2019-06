One Piece: Stampede, trailer e data di lancio per il film in Italia

One Piece: Stampede, il film che festeggia l'anniversario dei 20 anni dell'anime arriverà nei cinema italiani grazie ad Anime Factory.

Toei Animation pubblica un nuovo trailer e la sinossi ufficiale del film One Piece: Stampede, e parallelamente da Koch Media arriva la notizia che tutti aspettavamo: la data d’arrivo nelle sale cinematografiche italiane.

Per i fan di Monkey D. Rufy e la sua ciurma l’attesa cresce spasmodica nei confronti di One Piece: Stampede, il quattordicesimo lungometraggio animato tratto dall’opera di Eiichiro Oda che si promette di celebrare l’anniversario dei 20 anni dell’anime in grande stile. Infatti riunirà in un’epica pellicola tutti i personaggi principali che hanno contribuito a fare la storia della saga.

Per l’occasione ecco giungere un nuovo trailer internazionale in lingua giapponese con sottotitoli in inglese destinato al pubblico occidentale, accompagnato anche da una trama ufficiale che vi proponiamo qui di seguito: “La più grande fiera di pirati, sui pirati e per pirati: è il Festival dei Pirati. Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia hanno ricevuto un invito dall’organizzatore dell’evento, Buena Festa (doppiato da Yusuke Santamaria), Gran Maestro dei Festival. Quando il gruppo arriva, scopre una location straordinaria impreziosita da padiglioni glamour e tanti, tantissimi pirati… inclusi quelli provenienti dalla Generazione Peggiore di tutte. L’atmosfera è elettrizzante!”

Il cast dei doppiatori annovera tra le special guest-star: Tsutomu Isobe (Douglas Bullet), Rino Sashihara (Ann) e Ryōta Yamasato (Donald Moderate). Nel trailer è inoltre possibile ascoltare un estratto del brano scelto come tema del film, “GONG” dei WANIMA.

Il manga di One Piece è pubblicato in Giappone sulle pagine di Shonen Jump a cadenza settimanale sin dal 1997, in Italia è arrivato dapprima sulla rivista contenitore Express e successivamente in monografico sempre da Edizioni Star Comics, vantando diverse edizioni. La serie è entrata anche nel Guinness World Record per aver venduto oltre 450 milioni di copie nel mondo.

One Piece: Stampede uscirà nei cinema giapponesi il 9 agosto, mentre in Italia arriverà il 24 ottobre distribuito da Anime Factory, etichetta dedicata agli anime di Koch Media.