One Piece Stampede World Collectable Figure Vol. 3 di Banpresto: la recensione

Banpresto ha messo in distribuzione una nuova figure della linea World Collectable Figure tratta dal film animato di One Piece Stampede uscito nelle sale diversi mesi fa e appena arrivato in edizione homevideo. I personaggi che fanno parte di questa terza wave sono: Monkey D. Luffy, Portgas D. Ace, Sabo, Ann, il robot assemblato da Bullet e il logo di One Piece Stampede.

One Piece Stampede

Buona Festa dopo vent’anni di silenzio organizza sull’Isola di Delta il più grande Festival Mondiale dei Pirati, dove ovviamente vengono invitati anche Luffy e la sua ciurma. Una volta arrivati trovano un luogo ricco di padiglioni glamour, popolato da tutti i pirati più importanti del mondo. Tutte le flotte sono accorse con lo stesso obiettivo: mettere le mani sul tesoro di One Piece lasciato dal Re dei Pirati Gol D. Roger. La corsa per conquistare l’ambito tesoro è iniziata, ma ancora nessuno è a conoscenza delle reali intenzioni di Festa e delle trappole che ha in serbo per loro.

Le confezioni

Le scatoline, sono realizzate in cartoncino leggero larghe 5 cm, alte 11 cm, con una profondità di 5 cm, tutte realizzate con la stessa grafica di colore grigio. La prima cosa che abbiamo notato è che affiancando tutte le confezioni è possibile creare un unico fondale che vede come sfondo la città sull’Isola di Delta. Nella parte frontale della scatola è invece possibile osservare quale personaggio sarà contenuto al suo interno.

Le figure

I personaggi sono tutti realizzati in plastica, con un’ altezza che varia dai 3,5 cm (il logo) ai 8 cm, dotati di una piccola basetta rotonda di colore blu semi trasparente e di un supporto per reggere la figure visto la impossibilità di rimanere in piedi da sola. Anche se le figure sono di piccole dimensioni, siamo rimasti davvero colpiti dalla precisa pittura che è stata applicata, senza un minimo di sbavatura e caratterizzata da una elevata qualità e cura nei dettagli raramente presente nelle figure di questa grandezza

Conclusioni

Le mini Figure dedicate a One Piece Stampede sono rivolte ad un pubblico che cercano un prodotto che costi poco, di un buon livello di dettaglio e sopratutto che non occupi un grande spazio. In questa terza wave composta da sei personaggi, troviamo due personaggi secondari che molti fan non conosceranno e il logo del film. Tuttavia gli altri tre, tra cui il protagonista Luffy e i due “fratelli” Ace e Sabo faranno felici ogni collezionista.