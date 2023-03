One Piece è uno dei manga più conosciuti e letti al mondo, e grazie alla serie e ai film animati Toei Animation il suo successo è dilagato, portandoci nella Nuova Era della Pirateria. Questo è un messaggio per tutti voi pirati lì fuori; non importa se siete affiliati a Rufy o a Barbanera, perché grazie alle offerte di primavera trovate il box esclusivo per Amazon con 13 film con uno sconto del 20%.

La collezione si presenta all’interno di un cofanetto compatto a forma di scrigno che, al suo interno, racchiude il vostro personalissimo One Piece: ben 5 box contenenti una selezione di film ed episodi speciali per la televisione. Le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia che trovate in questi film sono delle ricchissime aggiunte al manga di Eiichiro Oda, di cui integrano il racconto.

Questo preziosissimo scrigno racchiude ben 13 film di One Piece in ordine cronologico a partire da One Piece: Per Tutto L’Oro Del Mondo, il primo, storico film di One Piece! E se la vostra memoria ha bisogno di una rinfrescatina sulle prime saghe di One Piece, non temete: questa collezione include anche i film speciali che riassumono interi archi narrativi!

Rivivete le saghe storiche di One Piece come la Saga di Drum, in cui i Pirati di Rufy incontrano per la prima volta il loro futuro medico di bordo Chopper. Navigate con loro per mari inesplorati alla scoperta di isole, popoli e villain mai visti nel manga. Il One Piece non è il solo tesoro nascosto nel mondo: salpate verso nuove mete alla ricerca dei loro segreti!

I pirati alla ricerca del One Piece non possono certo lasciarsi sfuggire l’occasione di acquistare questo ricchissimo box con 13 film, in offerta su Amazon a soli 63,99€. Divertitevi insieme a Rufy e alla sua folle ciurma tuffandovi in tante nuove avventure e rivivendo insieme a loro le saghe storiche del manga. Ma affrettatevi, prima che l’offerta termini!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!