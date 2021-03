One Piece, Three Brothers: Sabo e Ace da Banpresto – Recensione

Abbiamo recensito due figure di One Piece provenienti da un terzetto chiamato One Piece Three Brothers, prodotte da Banpresto per Bandai Spirits. Le due figure che ci sono giunte sono quelle di Sabo e Ace, i due fratelli di giuramento di Monkey D. Luffy, protagonista indiscusso della saga piratesca. Posizionando le tre figure una accanto all’altra si potrà ricreare una bella scenetta che vede i tre ragazzi uniti e in partenza per una fantastica avventura.

Packaging

Le figure di Banpresto, nella maggior parte dei casi, posseggono un packaging in cartoncino sottile accompagnato da una imbottitura realizzata in cartoncino più spesso nel cui in terno sono incastrate le buste contenenti i pezzi della figure. Il design delle scatole è in linea per le tre uscite, purtroppo non ci è giunto Luffy ma dal retro possiamo dedurre che anche per lui valga lo stesso discorso dato che vengono mostrate le tre uscite della wave. Il retro è identico per tutte e tre ma gli altri lati sono differenti e su un colore predominante principale vanno a personalizzare il soggetto in questione. Nei fianchi vediamo infatti che i sorrisi di Sabo e Ace spiccano nel primo piano utilizzato con un piccolo bollino frastagliato in basso che mostra la figure per intero.

Sabo

Dopo la morte di Ace è stato Sabo ad ereditare il potere del frutto foco foco, nella statuetta di Banpresto lo troviamo quasi totalmente assemblato con una basetta che si fissa sul lato ed è indispensabile per poterlo esporre. Quello che notiamo immediatamente è il carattere positivo conferito al personaggio con un sorriso smagliante che cattura immediatamente la simpatia di chi la osserva. Sabo è raffigurato mentre sta compiendo uno slancio in avanti, sotto il braccio destro porta con se alcuni libri mentre l’altro sorregge un tubo di ferro con issata la bandiera simbolo dei tre fratelli. Perfettamente riconoscibili in quest’ultima le iniziali dei tre. Dietro la schiena porta con se un enorme zaino con all’interno provviste e mappe nautiche. Abbiamo molto apprezzato la scelta di utilizzare finiture differenti per alcune parti del vestiario. Gli stivali, ad esempio, sono definiti da una superficie più lucida per farla sembrare di pelle.

Ace

Molto particolare e molto divertente è anche la figure di Ace. A differenza di Sabo questa seconda statua possiede molti più elementi colorati che risaltano. Come Sabo anche Ace è ritratto mentre sta correndo verso l’avventura con zaino in spalla e un fogli in mano. Ace ha tra i denti una lisca di pesce come se si fosse alzato velocemente da tavola dopo un pranzo. La collana di perle non è fissa, stranamente, ma si può muovere intorno al collo. Sul fianco della cintura porta un fodero di sciabola a lama corta e nello zaino alcuni viveri tra cui l’ananas che ci ha davvero stupito per la sua realizzazione. Nello zaino di Ace intravediamo anche altri elementi come una pistola, un fiore, una bottiglia di vino e una mappa. Il corpo di Ace, con torace scoperto mette in evidenza la muscolatura, valorizzata quest’ultima dall’utilizzo di ombreggiature.

Videorecensione

Conclusioni

Il set One Piece Three Brothers composto da Luffy, Sabo e Ace è una delle più recenti proposte della casa nipponica. Noi vi abbiamo mostrato due figure su tre presenti sul mercato e già così formano un bellissimo quadretto ma se volete avere una esposizione al top allora il consiglio spassionato è quello di recuperarli tutti e tre.