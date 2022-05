Torniamo a parlare di One Piece con il nuovo diorama composto da tre statue della linea Figuarts Zero di Tamashii Nations. L’immagine da cui sono tratte le figure lo avrete sicuramente visto di recente perché era incluso anche come bonus nella collector’s edition del numero 100 di One Piece ed è stato realizzato dal maestro Eichiro Oda per celebrare il One Piece WT100 (World Top 100) ovvero la prima classifica mondiale di gradimento che coinvolgeva tutti i personaggi di One Piece. Come avrete intuito dalle figure a noi giunte da recensire i primi tre personaggi ad aggiudicarsi il podio sono stati: Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro e Nami. Si… nel diorama insieme a Luffy c’è anche il piccolo Chopper ma questo è un aspetto secondario, in realtà Chopper si era aggiudicato solamente il sedicesimo posto. Le statue di Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro e Nami, acquistabili separatamente, possono essere affiancate l’una all’altra, facendo aderire il più possibile le basette per formare un unico diorama che riprende perfettamente le pose che troviamo nell’illustrazione di Oda.

One Piece WT100 – La classifica completa

Di One Piece magari saprete tutto (o quasi) quel che forse non sapete è che a inizio anno è stato indetta una votazione a livello globale per decretare su larga scala quali siano i personaggi preferiti in assoluto. Lo scorso 5 maggio sono stati annunciati su Youtube i risultati con tanto di cerimonia d’onore. A presentare l’evento un duo comico molto famoso nel sol levante e una serie di personaggi della rete a rappresentare i vari paesi coinvolti nelle votazioni. I primi cinque ad aggiudicarsi i voti in assoluto sono a partire dalla quinta posizione: Trafalgar Law, Sanji, Nami, Roronoa Zoro ed infine come già scritto nel precedente paragrafo Monkey D. Luffy. Questi chiaramente sono i risultati assoluti, la nota curiosa è che non in tutti paesi in cui è stato fatta la votazione le posizioni erano uguali ma dalla somma delle votazioni assolute il risultato ha portato a quello che vedete sopra.

#1 Monkey D. Luffy

La prima figure che abbiamo aperto è anche la prima in ordine di gradimento ed è quella appartenente al capitano della ciurma. Monkey D. Luffy, insieme al piccolo Chopper è raffigurato in posa molto dinamica, con il cappotto nero a fargli da mantello mentre si lancia verso l’avversario. La figure è realizzata molto bene dal punto di vista dello stampo e anche a livello di colorazione non presenta difetti di produzione. La colorazione a dirla tutta è arricchita da particolari come finiture diverse per i vari materiali e sfumature. Impossibile non essere colpito dalla basetta composta dalla cascata di monete d’oro, espediente intelligente utilizzato anche per nascondere “l’incastro” tra i vari protagonisti della wave. Piccola menzione d’onore per la realizzazione di Tony Tony Chopper, che vediamo in armatura da Samurai…troppo puccioso ragazzi…impossibile resistere.

#2 Roronoa Zoro

E’ lo spadaccino più forte, o quasi, ma sicuramente il più figo, il suo aspetto burbero e la sua storyline hanno da sempre appassionato il pubblico facendolo apprezzare tantissimo dai fan, anche per il suo particolare stile di combattimento con tre spade, unico nel suo genere. La figure di Zoro è stata fotografata da ogni angolazione ma nell’ottica del produttore andrebbe esposta di lato, come viene rappresentato nell’illustrazione di Oda. Anche nel caso di Zoro ci troviamo di fronte ad uno sculpt molto fedele ma a differenza di Luffy notiamo alcune leggere imperfezioni dovute agli stampi che a qualcuno potrebbero non essere graditi. La colorazione presenta poche imperfezioni e , specialmente nelle lame delle katane e relative impugnature, esprime il suo meglio. Volto leggermente sottotono ma considerate che va esposto di lato.

#3 Nami

Nami è l’unica del gruppo ad avere un effetto che possa arricchire la figure. Per agganciarlo non servono istruzioni, basta un pizzico di intuito e pazienza dato che l’incastro ha una forma specifica e può agganciarsi solo in un modo. Come figure è anche la più alta del gruppo, slanciata sinuosa e molto agguerrita, impugna il suo bastone speciale mentre evoca il fulmine che andrà verso il nemico. Le forme di Nami rispecchiano le fonti e sia nei capelli, bellissimi e sciolti che nell’abito, un classico kimono femminile ma rivestito di corazza. Nami è il simbolo di una donna emancipata che non ha paura di affrontare i pericoli insieme ai suoi compagni di avventura e nonostante non sia in possesso di particolari poteri ha da sempre accompagnato Luffy in mille avventure. Nami è l’ultima del gruppo di figure e grazie ad essa abbiamo composto il diorama che raffigura la parte centrale del poster celebrativo del One Piece WT100. Presa singolarmente presenta alcuni difetti di pittura, piccole sbavature anche nel volto, ma se vista con tutto il gruppo fa una grandissima figura.

