One Piece: Zoro, Sanji & Brook Figuarts Zero: la recensione

In questa nuova recensione dedicata alla saga di Wano di One Piece, andremo a esaminare la terza wave composta da Zoro (Zorojiuro), Sanji (Sangoro) e Brook (Honekichi). Nelle due precedenti analisi, siamo andati ad approfondire la prima figure della linea Figuarts Zero con protagonista Monkey D. Luffy (Luffy Taro), e quelle successive di Tony Tony Chopper (Chopaemon) e Usopp (Usohachi), che fanno parte di un favoloso mega-diorama composto dai membri della ciurma di Cappello di Paglia.

I personaggi

Roronoa Zoro semplicemente conosciuto come Zoro, è uno spadaccino, ex cacciatore di taglie. Porta sempre con sé tre spade ed è alquanto pericoloso. Il suo obiettivo è diventare lo spadaccino più forte al mondo. Zoro è famoso nel Mare Orientale ed è sopravvissuto a molte sfide, affinando la sua tecnica scontro dopo scontro. Se durante una battaglia viene ferito, riesce a mantenere i nervi saldi riuscendo a ribaltare la sfida a proprio favore. La tecnica delle Tre Spade lo rende un individuo estremamente pericoloso. Zoro fortifica quotidianamente il corpo e lo spirito con allenamenti al limite delle possibilità umane. Appena ha un attimo di tempo, privilegia il potenziamento muscolare e ama oscillare all’infinito la sua spada. Sanji è il cuoco della ciurma della nave di Cappello di Paglia, ed è lui che si occupa delle provviste. Se non ci fosse lui, il resto della ciurma prosciugherebbe subito le scorte. Sappiamo che Sanji ha imparato a combattere usando i piedi da quel brutto tipaccio di Zef, pirata che a suo tempo dette del filo da torcere alla Marina. Con il passare del tempo Sanji ha sviluppato delle nuove tecniche in grado di sconfiggere nemici sempre più forti. Brook è un uomo scheletro tornato in vita grazie ai poteri del frutto del diavolo Yomi Yomi, dopo che il suo corpo si era ridotto alle sole ossa. Brook è amante della musica, vederlo cantare con l’anima a nudo fa vibrare intensamente i cuori della gente. Nella ciurma di Cappello di Paglia è il musicista, ma partecipa anche attivamente ai combattimenti. Brook fa risuonare la sua musica festosa in tutti i campi di battaglia.

Packaging e Blister

Per tutte e tre le statue il design delle scatole è in linea alle uscite viste precedentemente, è caratterizzato da un fondale completamente bianco, la foto del protagonista in basso a sinistra, dal nome del personaggio, dai loghi di One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits e in tutte e tre le scatole è presente una vetrina trasparente che lascia scorgere cosa c’è all’interno. Il cuoco Sanji, oltre alla figure, basetta e perno trasparente ha incluso due volti alternativi: il suo e quello di Zoro. Lo spadaccino Zoro oltre a se stesso e alla basetta non troviamo nulla, mentre il musicista Brook a differenza degli altri due ha diverse parti bonus molto apprezzate, ma andiamo a descrivervi quali sono: a corredo oltre la figure troveremo una seconda figure del personaggio di O-Tama, una mascella intercambiabile, due basette romboidali (una per ogni personaggio) e un perno trasparente che ci permetterà di sorreggere il personaggio.

Roronoa Zoro (Zorojuro)

Partiamo in successione di uscita da colui che vuole diventare lo spadaccino più forte del mondo. Estratto dal box, l’unica cosa che dobbiamo fare è fissare il personaggio sulla basetta romboidale di colore azzurra trasparente, che possiede anche la stampa impressa con delle nuvole e dei petali dei fiori di ciliegio oltre che una scritta Giapponese con il nome del personaggio. Zoro è realizzato in PVC alto circa 11 cm e rappresenta il pirata mentre è accovacciato e pronto ad attaccare i nemici con una dei suoi famosi colpi con le spade. Nella saga di Wano Zoro interpreta il ruolo del ronin “Zorojuro”, il kimono che indossa è di colore bianco con dettagli neri e un motivo a nuvole verdi sul fondo. Indossa un jittoku haori verde scuro con delle decorazioni di un sole nero. Zoro ha anche acconciato i propri capelli in stile chonmage. Possiamo notare anche le bellissime sfumature violacee sul kimono bianco per enfatizzare ancora di più le pieghe dello yokata. Lo sculpt è splendido e non abbiamo proprio nulla da segnalare, tutti gli elementi sono realizzati particolarmente bene come le spade con i propri foderi e la pelle sporca sulle mani e sui piedi.

Sanji (Sangoro)

Passiamo ora a Sanji, quello che notiamo immediatamente è la posa buffa con cui è stata rappresentata questa figure. Innanzitutto possiamo vedere è che Sanji o Sangoro è vestito con un Kimono (yukata) a strisce gialle e bianche, con l’acconciatura uguale a quella di Zoro e Luffy. Il volto è scolpito e colorato egregiamente e anche se non è indenne da un paio di piccolissime sbavature, tuttavia ne azzera quasi del tutto il confronto con quelle presenti in altre versioni precedentemente uscite. La colorazione è convincente in particolare sulla parte delle sfumature del kimono, della pelle e l’effetto sporco sulle dita dei piedi e nelle unghie. Purtroppo come tutte le Figuarts Zero, si nota qualche segno abbastanza evidente di stampa, come sui capelli o nella parte delle maniche del kimono, particolari che però non compromettono la resa finale del pezzo.



Brook (Honekichi)

Terminiamo questa lunga analisi con l’ultima figure questa volta dedicata a Brook, il musicista della ciurma. La prima cosa che balza all’occhio è l’altezza che è di ben 23 cm e vede il personaggio cambiare aspetto grazie all’abilità di Kin’emoni, in modo da potersi mimetizzare con il paese. Brook indossa un kimono bianco, con un cerchietto a forma di triangolo in testa e due frecce conficcate nel suo corpo, proprio un aspetto che si addice a un fantasma, poiché i membri di Oniwabanshu di Kurozumi Orochi lo scambiano per un gasha-dokuro. Brook è raffigurato mentre è intento a spaventare qualcuno con la tipica posa da zombie o fantasma in questo caso, con entrambe le braccia in avanti e la mascella spalancata. Il kimono oltre a essere strappato in vari punti, ha un leggerissimo accenno di viola, l’effetto dei capelli visti dal vivo sono davvero magnifici, sembrano quasi di spugna dalla grandissima abilità degli scultori da come sono stati realizzati. Questo Brook al momento è quella che preferiamo di più di tutte le figure del diorama arrivate fino a oggi.

O-Tama

Nella stessa confezione di Brook, troviamo anche la figure di O-Tama una bambina del paese di Wano. La piccola indossa un Kimono verde chiaro con un semplice motivo floreale giallo e una fascia gialla annodata con lunghe code nella parte posteriore. O-Tama porta i capelli viola raccolti con una coda, con un pettine giallo e un ornamento rosa che ricorda dei cuori capovolti. Anche se di piccole dimensioni (8 cm circa) essendo realizzata in scala con tutte le altre figure la bambina è molto dettagliata essendo piuttosto precisa senza sbavature o particolari segni di difetti di stampo o altro.

La nostra Video Recensione

Conclusioni

Con questa terza Wave composta da Zoro, Sanji e Brook i personaggi si sono conquistati il diritto di entrare nelle vostre personali collezioni a tema One Piece. Tutte e tre le figure già uscite in precedenza sono ancora reperibili se ancora eravate indecisi se iniziare una collezione di un nuovo diorama, diversamente avere una versione alternativa realizzata bene nelle proprie vetrine ha il suo fascino.

Zoro (Zorojiuro), Sanji (Sangoro) e Brook (Honekichi) sono già disponibili nei negozi a un prezzo indicativo di 55,00 € per Zoro e Sanji e 74,00 € per Brook distribuiti in Italia ufficialmente da Cosmic Group.

Prima di concludere questa tripla recensione v'invitiamo a seguire il nostro canale Youtube dove potete trovare una serie di video dedicati al mondo delle figure. E senza dimenticare il doppio appuntamento mensile ogni secondo e quarto lunedì del mese con il format Action Figure Show condotto da Matteo e Alex dalle 21.30 sul canale Twitch di Cultura Pop.