One Punch Man, la figure di Saitama prodotta da Threezero

Saitama, protagonista della serie One Punch Man è la nuova figure proposta da Threezero per la sua linea di figures in scala 1/6. Con oltre 30 punti di articolazione, la figure, composta da un corpo base con abiti di vario tessuto e materiale, sarà alta circa 30 cm.

Dopo un allenamento durato tre anni, un ragazzo venticinquenne di nome Saitama ha raggiunto il suo obiettivo: diventare un eroe talmente forte da sconfiggere chiunque con un solo colpo. Tuttavia, essere diventato così potente ha reso talmente facile il compito di eroe a Saitama da rendere quest’ultimo perennemente annoiato e portarlo alla depressione. In seguito, con la conoscenza del cyborg Genos (che diventerà suo allievo), entrerà a far parte di un’organizzazione, nota come Associazione Eroi, che riunisce gli eroi della Terra con lo scopo di combattere criminali, mostri e disastri vari. Il nuovo obiettivo di Saitama diventa quello di scalare le classifiche dell’Associazione Eroi e diventare uno degli eroi più popolari, cosa non troppo semplice poiché egli viene inizialmente collocato nella classe più bassa, la Classe C, ma cerca sempre di arrivare in quella più alta, la Classe S.

Saitama verrà proposto con la sua divisa da eroe gialla, stivali e guanti rossi e mantello completamente bianco. Ovviamente data la semplicità degli abiti sarà posizionabile in svariati modi, il limite sarà dato solo dalla vostra fantasia. Purtroppo questa edizione non è dotata ne di piedistallo ne di volto alternativo ma solamente di un paio di mani di ricambio.

Saitama è al momento in preordine sul sito Sideshow.com al prezzo di 119$, con uscita stimata per il mese di Marzo 2020. Oltre a questa edizione è anche presente il preordine della sua versione camuffata (e buffissima) sempre tratta dalla seconda stagione dell’anime da poco in corso.