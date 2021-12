One Punch Man, Saitama (Masterlise) – Recensione

In questa doppia recensione andremo ad analizzare il personaggio di Saitama tratto dal manga di successo One Punch Man, prodotte da Banpresto per Bandai Namco e Bandai Spirits. Le due figure provengono da una delle tantissime lotterie ufficiali Banpresto Ichiban Kuji, con questa wave chiamata One Punch Man – It Ended With One Punch Again composta da Saitama (il protagonista) in due differenti versioni: Ver. A viso serio, Ver. B viso normale.

Il personaggio

Saitama è un combattente solitario che con un singolo pugno è in grado di distruggere qualsiasi pericolo che minaccia il pianeta Terra! Un eroe unico nel suo genere, la cui popolarità è inversamente proporzionale alla sua forza fuori dal comune. Saitama ha un carattere educato e composto che lo porta a non vantarsi mai dei propri successi e uno spirito che non si cura dei propri interessi personali ma solo di proteggere i cittadini. Ha una forza tale da riuscire a sconfiggere in modo plateale qualunque nemico, non importa quanto potente sia, il suo pugno non lascia scampo, è un vero eroe che va oltre tutte le classifiche, questo è l’uomo che si chiama Saitama.

La confezione

I due box sono realizzati con un cartoncino robusto, ornato su tutti i lati con la figure del protagonista colta da varie angolazioni con un layout molto semplice e minimale. I due colori sovrastanti sono il grigio, per la figure con l’espressione normale, e il rosso, per quella più seria. Nella facciata frontale osserviamo un’immagine della figure a mezzo busto con i vari loghi e grafiche. Una volta aperte le confezioni, troviamo le statiche già assemblate, più un supporto trasparente e il tutto è protetto da plastiche e ulteriori pezzi di cartone per preservarne l’integrità.

Saitama

Una volta estratte dai sacchetti, le statue (realizzate completamente in plastica) non si dovranno assemblare e saranno subito pronte per essere esposte. Malgrado la posa possa sembrare molto semplice, le figure sono dotate di ottime dimensioni (25 cm circa) e d’incredibili particolari. Il costume da eroe consiste in una tuta color giallo senape con la bordatura del collo bianca dotata di una cerniera, un mantello bianco, guanti e stivali Bordeaux e una cintura nera con la fibbia dorata. Il mantello per entrambe le versioni risulta volutamente usurato da qualche battaglia del nostro eroe ed è caratterizzato da alcuni strappi nella parte finale. Lo sculpt non ha alcun tipo di difetti e la colorazione non presenta moltissime sfumature che avrebbero arricchito la figure di dettagli ma lascia che sia la luce naturale a donare tali pregi. Le due teste si distinguono solamente per l’espressione del volto, abbiamo apprezzato tantissimo lo sforzo fatto dagli scultori Banpresto sui dettagli del viso, perfettamente somiglianti alla relativa versione animata.

» Saintama Ver. A viso serio è disponibile per l’acquisto online

» Saintama Ver. B viso normale è disponibile per l’acquisto online

Conclusioni

Il compito più duro per gli amanti di Saitama sarà quello di decidere su quale tra le due versioni far cadere la propria scelta dato che entrambe sono molto belle e pari in finiture e dettagli. Unico elemento “stonato” è il piede destro della versione con il volto “serio” che non aderisce completamente al terreno e senza supporto non sta per nulla in piedi (mannaggia!). Siamo rimasti molto colpiti dal feedback tattile ottenuto da Saitama una volta visto dal vivo e preso in mano i notevoli dettagli ce l’hanno fatta apprezzare e siamo sicuri che questi tanti pregi ne fanno sicuramente un buon prodotto da acquistare per i fan senza spendere una fortuna.