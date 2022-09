Lucca Comics and Games è da sempre un contenitore in grado di aggregare migliaia di persone appassionate che hanno il desiderio di condividere la loro grande passione tra le mura della città Toscana. Quest’anno, per chi non ha la possibilità di assistere all’evento di persona o per chi semplicemente vuole intraprendere un vero e proprio viaggio conoscitivo dell’evento, nasce OnePodcast. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePodcast di Lucca Comics and Games 2022

OnePodcast racconta, grazie alle voci di Francesco Lancia e Federica Cacciola, cos’è Lucca Comics and Games e perché è una delle cose più belle nell’universo. Si tratta di un racconto inedito ed ironico degli artisti e degli eventi che animano la manifestazione che prenderà vita con Lucca Comics and Games 2022 dal 28 ottobre al 1° novembre 2022. Insieme Francesco Lancia e Federica Cacciola si alternano altre voci come DocManhattan (alias Alessandro Apreda), Gabriella Orefice in arte Mogu Cosplay, e molti altri ancora.

L’appuntamento da segnare in agenda è a partire dal 29 settembre. Da questa data infatti, ogni giovedì, arriverà una puntata dal nome Aspettando Lucca. Grazie a questi episodi ci avvicineremo al mondo Lucca Comics and Games e avremo la possibilità di capire nel dettaglio come funziona l’evento nonché ascoltare una serie di interviste con al centro i protagonisti dell’evento stesso.

Ma non soltanto! Volete sapere come destreggiarvi una volta arrivati a Lucca Comics and Games? Volete partecipare a numerosi quiz insieme ad altri fan? Volete scommettere quali saranno i personaggi più interpretati dai cosplayer? Tutto questo e molto altro ancora è OnePodcast!

Si continua con Raccontando Lucca

E poi ancora, il podcast continuerà anche nei giorni della manifestazione grazie al fotma Raccontando Lucca. Dal 28 ottobre al 1° novembre, preparatevi a sei puntate speciali dedicate al racconto di sensazioni, esperienze e interviste raccolte live in fiera.