Online i primi concept del parco a tema di Studio Ghibli

Come saprete, l’amatissimo Studio Ghibli ha in progettazione ormai da diverso tempo, l’apertura di un parco a tema dedicato ai propri film, la cui data di apertura è fissata, per ora, ad un generico 2022 in Giappone su quello che era il terreno dell’Expo 2005, ovvero l’Aichi Commemorative Park nella prefettura di Aichi, nei pressi di Nagakute.

I lavori sul parco sono già avviati, ma ad oggi non era stata diffusa alcuna idea in merito, se non quella che sarà l’atmosfera generale, ovviamente estrapolata da alcuni dei grandi capolavori del celebre studio di animazione.

Ebbene negli ultimi giorni, Studio Ghibli ha diffuso in rete quelli che sono i primi bozzetti preparatori per quella che sarà la struttura delle aree tematiche del parco che, a quanto pare, saranno ben cinque, che si intrecceranno con il verde che già c’è attorno al parco (ben 2 chilometri quadrati di foresta), nello spirito ambientalista che da sempre caratterizza i lavori dello studio.

Tra le aree troveremo la Youth Hill e The Valley of Witches, entrambe ispirate a diversi ambienti de “Il castello errante di Howl“, il Mononoke Village ispirato alla città di ferro dell’omonimo film, la Dondoko Forest dedicata a “Il mio vicino Totoro” e infine la Giant Ghibli Warehouse, con sezioni dedicate a mostre, esposizioni ed un’area squisitamente pensata per i bambini.

Il parco tematico di Studio Ghibli, insomma, promette di essere un’esperienza bellissima ed emozionante, specie per i fan dello studio di animazione più ambizioso e poetico del pianeta, i cui film hanno ispirato, ed ispirano, generazioni di amanti dell’animazione e di sognatori.