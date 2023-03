Disney Plus ha recentemente pubblicato il trailer dedicato alla stagione 3 dell’apprezzata serie originale Only Murders in the Building. Il teaser di questa stagione, che è stato trasmesso durante la prestigiosa cerimonia degli Oscar, ha permesso inoltre a tutti gli spettatori di dare un primo sguardo alla leggendaria Meryl Streep, che farà parte del cast. Only Murders In The Building è una serie televisiva nata dalle brillanti menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman e narra le vicende di tre personaggi diversi tra loro, interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, che condividono una passione comune per il genere true crime.

Only Murders in the Building 3, il trailer con la leggendaria Meryl Streep

I tre protagonisti si troveranno improvvisamente coinvolti in un delitto, e decideranno dunque di mettere le loro conoscenze in materia al servizio delle indagini. Tuttavia, ben presto capiranno che non si tratta solo di risolvere un caso, poiché scavando nel passato del loro esclusivo palazzo dell’Upper West Side, i tre scoprono verità sconvolgenti su eventi accaduti molti anni prima. Con un podcast come pretesto per documentare la loro ricerca, i tre si ritroveranno a dover fare i conti con segreti, bugie e sospetti, mentre cercano di trovare il killer prima che sia troppo tardi. La serie è un mix di suspense, commedia e mistero, che tiene lo spettatore col fiato sospeso fino all’ultima puntata.

Foto: ©Disney Plus

Di seguito il teaser trailer della stagione 3 di Only Murders in the Building:

Only Murders in the Building è stata creata e sceneggiata da due menti brillanti, Steve Martin e John Hoffman, che hanno collaborato in passato per le serie Grace and Frankie e Looking. Insieme a Martin Short e Selena Gomez, Martin e Hoffman figurano come produttori esecutivi della serie, insieme al creatore di This Is Us, Dan Fogelman, e Jess Rosenthal. La serie è prodotta da 20th Television, che fa parte dei Disney Television Studios.

L’offerta di Disney Plus