Onward: negli Stati Uniti da oggi disponibile in download digitale e da aprile su Disney+

In questi giorni di piena emergenza Coronavirus (COVID-19), stiamo vedendo sempre più studi di produzione cinematografica cambiare le uscite delle loro pellicole. Alcune sono state posticipate come nel caso di Fast & Furious 9, altre invece sono arrivate in anticipo on-demand come ad esempio Bloodshot e altre hanno visto direttamente la sospensione delle riprese come nel caso di tutte le produzioni Warner Bros. tra cui Matrix 4 e The Batman.

Finora, ad esempio, Disney ha posticipato tutte le sue nuove uscite tra cui Mulan e Black Widow a data da destinarsi, mentre per quanto riguarda le ultime uscite come Star Wars: L’ascesa di Skywalker e Frozen 2 ha preferito anticipare l’uscita digitale o l’arrivo nella piattaforma streaming proprietaria Disney+. Da qualche ora, però, i profili social statunitensi di Disney+ hanno svelato i piani riguardanti un’altra grande attesa ovvero Onward, l’ultimo film d’animazione della Pixar la cui uscita è stata posticipata proprio a causa dell’emergenza Coronavirus.

Disney ha voluto comunicare che da oggi la pellicola d’animazione sarà disponibile in download digitale negli Stati Uniti e dal 3 aprile arriverà sulla piattaforma Disney+. Non è però chiaro se l’arrivo sul catalogo della piattaforma di streaming sia valido per tutti i Paesi in cui è e sarà in funzione Disney+ o solo negli USA.

Questo, comunque, è il comunicato di Disney+:

#PixarOnward is coming to the US tonight on digital download and will be streaming on #DisneyPlus on April 3rd. pic.twitter.com/W6TgB4kcAa — Disney+ (@disneyplus) March 20, 2020

La storia di Onward segue le vicende di due giovani fratelli elfi, Ian e Barkley, che fin dalla nascita non hanno potuto conoscere il padre a causa della sua morte prematura. I due pensano bene di lanciare un incantesimo durante il sedicesimo compleanno di Ian per poter rievocare proprio la loro figura paterna. Rafforzati dal desiderio di trascorrere un unico giorno con il padre parte il viaggio di Ian e Barkley, determinati a scoprire se sia rimasta magia nel mondo quel tanto che basta per poter realizzare il loro sogno.

Ricordiamo che nella versione italiana di Onward troveremo Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, nonché i genitori dei fratelli Ian e Barley. Vi è anche la presenza di Favij, Raul Cremona e David Parenzo i quali interpretano rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere. La data di uscita italiana era attesa per il 5 marzo, ma è stata ufficialmente rinviata al 16 aprile salvo ulteriori modifiche riguardanti la notizia della diffusione su Disney+.