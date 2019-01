Onyx Path e Handiwork Games unite per la nuova Creature Collection di Scarred Lands

Rich Thomas di Onyx Path Publishing ha annunciato che Scarred Lands Creature Collection per 5e sarà realizzato in collaborazione con Handiwork Games!

Ecco le parole di Rich Thomas : “L’anno scorso, quando stavamo valutando come continuare il lavoro che Stewart Wieck aveva iniziato, abbiamo capito che una nuova versione della leggendaria Creature Collection era il modo in cui volevamo dare inizio alla nuova era di Onyx Path nell’eccitante mondo di Scarred Lands. Contemporaneamente, Jon Hodgson, artista e direttore creativo, nonché uno dei miei autori preferiti nel mondo dei gdr, stava fondando la sua casa produttrice dopo la sua lunga militanza alla Cubicle 7.

Parlando, mi sono reso conto che Jon aveva l’esperienza e le capacità artistiche per condurre un progetto dal concept fino alla stampa, inclusa la gestione di un Kickstarter dedicato. Un progetto, come, tanto per dire … Creature Collection! La Creature Collection di Scarred Land compatibile con la 5° edizione di D&D sarà quindi scritto, diretto e realizzato dalla compagnia di Jon Hodgson: Handiwork Games! “

A proposito di lavorare con OPP su Scarred Lands ecco cos’ha detto Jon Hodgson: “Sono davvero entusiasta di avere la possibilità di lavorare con Rich e Onyx Path. Ci siamo incontrati come Ospiti d’Onore a GenCon un paio d’anni fa , e ci siamo resi conto di avere molto in comune e di condividere la visione su come creare grandi giochi. Scarred Lands è un’ambientazione estremamente interessante, e sono felice di avere la possibilità di lavorare sull’ultima versione di quello che è diventato un libro storico: il primo libro dei mostri 3e! Sto riunendo una grande squadra di 5e esperti e artisti, e faremo del nostro meglio per deliziarvi con Scarred Lands Creature Collection per 5e! “

Rich Thomas conclude: “Anche noi di Onyx Path siamo entusiasti di lavorare con Jon e Handiwork Games. Ha formato una squadra di grande talento sia per quanto riguarda la scrittura che per quanto riguarda l’aspetto artistico, e penso che questa sarà la versione più utile e più bella di Creature Collection di sempre. Mentre Jon lavorerà con Onyx Path e avrà accesso ai nostri scrittori e artisti, porterà anche un altro nuovo gruppo di creatori in Scarred Lands, cosa che sarà grandiosa sia per gli autori sia per i fan! “

Ambientato su un pianeta conosciuto dai suoi abitanti come Scarn, Scarred Lands è un mondo di eroi sempre pronti all’azione immersi in un setting pregno di malvagità suprema e magia inarrestabile. Ferito e devastato dalle battaglie tra i titani e i loro figli, i giovani dei, Scarn è un mondo ancora profondamente segnato dalla Guerra Divina che ha avuto luogo meno di due secoli fa.

The Scarred Lands è stato una famosa ambientazione fantasy per il sistema d20 fin dall’uscita di Creature Collection nel 2000. Negli anni successivi, oltre quaranta titoli hanno arricchito il mondo di Scarred Lands, rendendolo uno dei giochi di ruolo fantasy più supportati di sempre e il prodotto di punta degli ex Sword & Sorcery Studios.

Per chi non conoscesse le parti in gioco in questa nuova avventura ecco alcune utili informazioni.

Fondata nel 2012, Onyx Path Publishing è una società con sede in Pennsylvania dedicata allo sviluppo di mondi unici e immersivi. Lo staff di Onyx Path ha un passato comune con White Wolf Publishing, e sviluppa attualmente anche alcuni dei prodotti di punta dei loro setting più famosi sia adattandoli alle nuove versioni sia creando nuovi prodotti ex novo. Con oltre 20 anni di esperienza editoriale da cui attingere sono fra i più affermati professionisti del settore.

Handiwork Games è un nuovo editore di giochi da tavolo con sede in Scozia, Regno Unito. Guidato dall’ex direttore creativo di Cubicle 7, Jon Hodgson, HG attualmente sta producendo il proprio gdr, Hellenistika, ed il card-game Beowulf, oltre a fornire servizi di studio di alta qualità per altri editori.