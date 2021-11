Oppenheimer di Nolan, altre due star entrano nel cast

Oppenheimer di Christopher Nolan è il nuovo film biografico su Julius Robert Oppenheimer diretto dal regista de Il Cavaliere Oscuro e Tenet, prodotto questa volta da Universal Pictures, che a settembre si è aggiudicata il progetto. Il cast della pellicola potrebbe arricchirsi della presenza di due interpreti davvero molto noti: Robert Downey Jr. (Avengers, Avengers: Endgame) e Matt Damon (Will Hunting – Genio ribelle, Sopravvissuto – The Martian) sarebbero infatti stati scelti per interpretare due ruoli nel prossimo film di Nolan.

Deadline ha infatti riportato la notizia che le due star sono al momento in trattative con Universal. Al momento, sia Damon che Downey Jr. non hanno commentato la notizia del loro possibile coinvolgimento nella realizzazione della film. Universal ha descritto il progetto come un thriller epico che spinge il pubblico nel paradosso al cardiopalma dell’uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo. J. Robert Oppenheimer è stato un fisico teorico americano, noto ai più per essere uno dei “padri” della bomba atomica, creata per la prima volta durante la seconda guerra mondiale. Il film di Nolan sarà in ogni caso basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer del 2005 American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin (che trovate su Amazon a prezzo speciale).

Nolan è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura del film, prodotto da Emma Thomas e Charles Roven di Atlas Entertainment. Cillian Murphy, attore che ha già lavorato col regista britannico a partire da Batman Begins del 2005, vestirà il ruolo del protagonista. Al momento l’uscita di Oppenheimer di Christopher Nolan è fissata nelle sale statunitensi a partire dal 21 luglio 2023. Ancora nessuna conferma per quanto riguarda un’eventuale data di uscita nei cinema europei (Italia inclusa). Nell’attesa, potete recuperare anche la collezione contenente 7 film di Nolan in 21 Blu-ray Disc a prezzo speciale su Amazon.