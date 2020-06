Optimus Prime da Prime 1 Studio

Prime 1 Studio è orgogliosa di annunciare l’apertura dei preordini per Optimus Prime da Transformers: Revenge of the Fallen (La vendetta del Caduto), una gigantesca statua in scala 1/3 della linea Museum Masterline tratta dal secondo film della saga dei Transformers. Questa statua sarà realizzata prevalentemente in resina e raggiungerà l’incredibile altezza di 73,4 cm (basamento compreso), con una larghezza di 65,3 cm e una profondità di 65,8 cm per un peso approssimativo di circa 24,8 kg.

All’interno dell’enorme confezione troveremo diversi extra a corredo che andranno a sostituire alcune parti di ricambio per la statua tra cui:

Due volti (senza e con maschera da combattimento)

Un braccio sinistro (rivolto verso il basso)

Due braccia destre (uno rivolto in avanti e l’altro verso il basso)

Tre spade di energon intercambiabili

Due mani a pugni chiusi e due mani con i blaster

Nella versione exclusive oltre al corredo base di ricambio ci saranno in più:

Due ganci ad uncino intercambiabili

Una testa di Grindor strappata a metà

Per chi invece acquisterà la versione exclusive direttamente dal sito, avrà come ulteriore bonus la testa di Bonecrusher.

Transfomers: La vendetta del caduto è il secondo capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers. Due anni dopo la vittoria sui Decepticon, gli Autobot guidati da Optimus Prime in collaborazione con le forze armate statunitensi hanno formato una task force internazionale chiamata NEST per eliminare i Decepticon sopravvissuti. Mentre Sam Witwicky (interpretato da Shia LaBeouf) si sta preparando per la nuova vita al college, scopre un piccolo frammento dell’AllSpark e la verità sulle origini dei robot alieni. Dovrà quindi accettare il suo destino unendosi di nuovo ad Optimus Prime e Bumblebee nella loro epica battaglia contro i malvagi Decepticon, tornati più forti che mai con il resuscitato Megatron, con un piano per distruggere il mondo.

La statua di Optimus Prime avrà un prezzo pari a 2.499 $ per l’edizione normal mentre 2.649 $ per la versione Exclusive (limitata a 888 copie in tutto il mondo), si può già prenotare direttamente dal sito di Prime 1 Studio con uscita nel periodo che va da Settembre a Dicembre 2021.