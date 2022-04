E’ passato un anno esatto dall’annuncio fatto da Hasbro per bocca di Kevin Smith, tra le altre mille cose anche appassionato di Transformers G1, che in occasione di un panel digitale di Hasbro Pulse, mostrava in anteprima mondiale una delle chicche più assurde dal mondo nerd, un Optimus Prime Trasformabile, veramente! Inutile dire che da quell’annuncio molti di noi nerd incalliti ne sono usciti davvero con i gomiti rosicchiati dato il prezzo di questo fantastico oggetto. Ma pensavate di averle viste tutte? A quanto pare mentre quei simpaticoni di Robosen, l’azienda che per Hasbro ha curato la parte ingegneristica – robotica, da una parte si stavano progettando le nuove ville al mare, in un altro laptop tenevano aperto il progetto per la realizzazione di quella cosetta che si, a tutti gli effetti mancava a quell’Optimus Prime, il Rimorchio. Ed eccolo quà in tutto il suo splendore, comandabile tramite app come Optimus Prime e anch’esso trasformabile.

Caratteristiche

Ops, They did it Again, verrebbe da dire, dato che anche questo set da Rimorchio avrà in comune parecchie features del fratellone principale. Oltre a essere dotato di 18 servomotori e una roba come ulteriori 60 chip potrà fare un sacco di cose fighissime come aprire le porte sul retro e fare uscire il piccolo Roller, il droide motorizzato pilotato da Spike, anch’esso telecomandato grazie al sistema bluetooth 5.0. Il Rimorchio si può inoltre trasformare nella modalità da battaglia, mostrando così tutta la sua capacità di fuoco. Sempre grazie ai comandi Optimus Prime potrà collegarsi al Rimorchio e potranno interagire insieme grazie ai comandi vocali integrati nell’applicazione companion. Un vero pezzo da 90 per completare al meglio l’Optimus Prime Trasformabile mostrato un anno fa.

Dove lo trovo?

Il Rimorchio per l’Optimus Prime Trasformabile di Robosen e Hasbro al momento è in preordine solo dal sito Robosen a questo indirizzo ad un prezzo di preordine di 649,00 Dollari al posto di 749,00 Dollari ma a meno che non abbiate un contatto con gli states, difficilmente potrete acquistarlo. Se invece siete alla ricerca di Optimus Prime, anche lui è ormai esaurito ovunque ma potrete scegliere di fare una piccola pazzia acquistandolo in qualche asta on line, mi raccomando però, affidatevi solo a venditori con elevato numero di feedback positivi.