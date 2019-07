Orbital Era: annuncio e teaser trailer per il nuovo film del papà di Akira

Katsuhiro Otomo all'Anime Expo presenta Orbital Era, il suo terzo film cinematografico animato dopo Akira e Steamboy.

All’Anime Expo di Los Angeles, Katsuhiro Otomo continua ad essere grande protagonista. Dopo aver presentato la remaster 4K del film Akira ed un nuovo progetto animato che coprirà tutto il manga, annuncia anche un nuovo film cinematografico, Orbital Era.

Il film è stato presentato così dallo studio di produzione Sunrise: “La storia si ambienta in un futuro prossimo, all’interno di una colonia spaziale in fase di costruzione. Si tratta di un epico racconto di azione ed avventura che segue le vite di alcuni giovani astronauti impegnati nella sopravvivenza in un ambiente ed una società peculiari, quando vengono riuniti dal destino. ‘La realtà scoperta nel futuro dell’umanità’ verrà ricordata dalle loro gesta.”

Otomo ha presentato anche un’illustrazione promozionale usata come teaser poster e due concept art dal film che ritraggono gli interni della colonia spaziale e l’aspetto del protagonista, il cui nome non è stato ancora divulgato. Motoki Mukaichi, produttore del film e rappresentate dello studio di distribuzione giapponese Shochiku, ospite alla conferenza di presentazione del progetto con Otomo ha tenuto a far presente agli organi di stampa un fatto ironico: nonostante il protagonista della pellicola sia americano, ha un elmetto con il logo della CCCP, dall’Unione Sovietica. Il Maestro a questo proposito ha tenuto a specificare che “Nonostante le vicende del film si ambientino in un futuro prossimo, a discapito di una scienza specificamente accurata, la storia spingerà maggiormente su elementi di fantasia.”

È stato infine rilasciato un teaser trailer:

Orbital Era è il terzo film originale scritto e diretto da Katsuhiro Otomo dopo Akira (1988) e Steamboy (2004), ed è quello con il budget più alto stanziato sino ad ora. La pellicola si trova in fase di produzione ed al momento non dispone ancora di una data di lancio.