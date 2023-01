Periodo all’insegna del crime su Netflix in questa apertura d’anno. Non pago di averci offerto la seconda indagine di Benoit Blanc con Onion Glass e il ritorno della coppia Bale-Cooper con The Pale Blue Eye, il servizio streaming di Reed Hasting sceglie di affrontare la sempre appassionante atmosfera degli heist movie da una nuova prospettiva, anzi da diverse prospettive contemporaneamente. Una pluralità di punti di vista che viene prospettata già dal titolo della nuova miniserie di Henry Garcia, Caleidoscopio, arrivata su Netflix all’alba del nuovo anno. Proprio quest’ultima si è rivelata una produzione dotata di una particolare struttura narrativa che ha portato a chiedersi quale sia il giusto ordine di visione di Caleidoscopio.

In una serie tradizionale, l’ordine visione degli episodi è ben preciso, ma nel caso di Caleidoscopio questo dogma non è più valido. Per raccontare questa incredibile rapina ispirata a un fatto realmente accaduto, Garcia ha puntato a una scansione più libera degli eventi, creando un percorso narrativo che può essere vissuto liberamente dallo spettatore, senza dare unico ordine di visione per Caleidoscopio.

Esiste un ordine visione di Caleidoscopio per ogni spettatore: ecco alcuni consigli

Dipanandosi in un arco temporale di circa vent’anni e presentando diversi punti di vista legati ai differenti personaggi coinvolti dalla vicenda, è quindi possibile vivere questa esperienza narrativa in diversi modi.

Unico consiglio che ci sentiamo di darvi è di guardare sempre Bianco come ultimo episodio, essendo il cuore della vicenda e quindi portatore di verità che, se vista nei momenti sbagliati, potrebbero divenire fastidiosi spoiler.

Ordine Netfix

Banalmente, l’ordine con cui il servizio streaming presenta Caleidoscopio sul proprio catalogo. Tolto Nero, che è il messaggio inziale con cui allo spettatore viene preannunciata la libertà di visione della serie, gli altri episodi seguono questo preciso ordine. In questa modalità di visione, la serie risulta ‘tradizionale’, seguendo il classico approccio degli heist movie à la Ocean’s Eleven. L’ Ordine Netflix è:

Giallo

Verde

Blue

Arancione

Viola

Rosso

Rosa

Bianco

Ordine Cronologico

Sviluppandosi attraverso un arco temporale lungo quasi vent’anni, Caleidoscopio ha momenti in cui i flashback diventano predominati, andando a fornire agli spettatori i necessari retroscena emotivi per comprendere le azioni dei personaggi. Se si sceglie questo ordine di visione di Caleidoscopio, si vive la nascita del piano criminale sin dalle sue origini più lontane fino alle sue conseguenze, ponendo al centro della visione il colpo stesso (il citato episodio Bianco) e avendo ancora due puntate che mostrano le conseguenze della rapina_

Viola

Verde

Giallo

Arancione

Blue

Bianco

Rosso

Rosa

Ordine Arcobaleno

Scegliere di dare agli episodi titoli legati alla cromia è una decisione che consente sia di apprezzare una sorta di inside joke sulla città teatro di Caleidoscopio, New York (i colori citati sono gli stessi che identificano le linee della metro della Grande Mela), sia di creare un ordine di visione che si ispira all’arcobaleno. Seguendo questo schema, si ha un ordine di visione di Caleidoscopio che si concentra in modo maggiore sul racconto al contrario, interrotto solamente dai due episodi che raccontano le conseguenze della rapina (Rosso e Rosa)

Rosso

Arancione

Giallo

Verde

Blu

Viola

Rosa

Bianco

Ordine F.B.I.

Non solo rapinatori al centro dell’azione di Caleidoscopio, ma anche l’immancabile poliziotto che si mette sulle loro tracce. Ruolo che nella serie di Netflix spetta all’agente dell’F.B.I, Nazan Abassi (Niousha Noor), donna dal passato burrascosco che sviluppa una vera e propria ossessione per questa indagine. Seguendo questo ordine di visione di Caleidoscopio, la storia viene presentata come una classica detective story, vista dal punto di vista dell’agente Abassi: