Origins Awards 2019: ecco tutti i vincitori

Assegnati gli Origins Awards 2019, i premi insigniti all'eccellenza nel game design. Vlaada Chvatil e Gerald Brom entrano nella Adventure Game Hall of Fame.

In occasione della Origins Game Fair, tenutasi a Columbus in Ohio, The Academy of Adventure Game Arts & Design ha annunciato i vincitori della quarantacinquesima edizione degli Origins Awards.

Gli Origins Awards sono premi insigniti all’eccellenza nel game design e vengono assegnati tramite votazione da parte di tutto l’Academy.

Per partecipare a questo importante premio ogni anno un autore o un editore può sottoporre alla giuria un titolo che viene valutato e, se ritenuto meritevole, inserito nella rosa dei nominati, che viene annunciata nel mese di marzo durante il GAMA Trade Show.

Gli Origins Awards premiano 1o categorie in grado di dare una fotografia sullo stato di salute dell’industria del gioco tradizionale, ma la novità sull’edizione di quest’anno riguarda la creazione dell’undicesima categoria – Rising Star – ideata per tributare il giusto onore a quegli individui che, pur essendo all’inizio della propria carriera sono in grado di dare dimostrazione di abilità fuori dal comune.

Oltre a questi premi, ogni anno dei giochi e delle figure meritevoli vengono inseriti nella Adventure Game Hall of Fame, che ne attesta il grande contributo verso la comunità internazionale del gioco.

A fare il loro ingresso nella Adventure Game Hall of Fame in questa edizione sono state le seguenti persone e prodotti:

Gerald Brom – Illustratore e scrittore

Vlaada Chvatil – Designer e co fondatore di Czech Games Edition

Mage Knight edito da WizKids e ideato da Vlaada Chvatil – Localittato da Giochi Uniti

Apples to Apples edito da Mattel e ideato da Matthew Kirby e Mark Alan Osterhaus

E ora veniamo ai premi di questa edizione:

Game of the Year

Root – Leder Games – Localittato da MS Edizioni

Board Game

Root – Leder Games – Localittato da MS Edizioni

Card Game

The Mind – Pandasaurus Games – Localittato da dV Giochi

Family Game

The Tea Dragon Society Card Game – Renegade Game Studios

Collectible Game

Keyforge: Call of the Archons – Fantasy Flight Games – Localittato da Asmodee Italia

Role-Playing Game

Vampire: TheMasquerade 5th Edition – Modiphius Entertainment – Localittato da Need Games!

Role-Playing Game Supplement

Dungeons & Dragons: Mordenkainen’s Tome of Foes – Wizards of the Coast

Miniatures Game (ex aequo)

Necromunda – Games Workshop

Star Wars Legion – Fantasy Flight Games – Localittato da Asmodee Italia

Game Accessory

Black Dragon Trophy Plaque – WizKids

Rising Star

Jamey Stegmaier cofondatore di Stonemaier Games