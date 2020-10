Origins Awards 2020: ecco tutti i vincitori

In occasione della Origins Game Fair, tenutasi a Columbus in Ohio, The Academy of Adventure Game Arts & Design ha annunciato i vincitori della quarantaseiesima edizione degli Origins Awards.

Gli Origins Awards sono premi insigniti all’eccellenza nel game design e vengono assegnati tramite votazione da parte di tutta l’Academy. Per partecipare a questo importante premio, ogni anno autori ed editori possono sottoporre alla giuria un titolo, che sarà valutato e, se ritenuto meritevole, inserito nella rosa dei nominati. Tale rosa viene annunciata nel mese di marzo durante il GAMA Trade Show.

Vediamo dunque insieme i premiati di questa edizione:

Best Board Game of the Year

Tiny Towns (recensione) – Alderac Entertainment Group – Localizzato da Raven Distribution.

Best Card Game

Point Salad – Alderac Entertainment Group – Localizzato da Devir con il titolo di Insalata di Punti.

Best Family Game

The Quacks of Quedlinburg – North Star Games – Localizzato da da Devir con il titolo di Ciarlatani di Quedlinburgo.

Best Digital Adaption

Tsuro VR – Calliope Games.

Best Collectible Game

Marvel HeroClix: Avengers Black Panther and the Illuminati Booster Brick – WizKids.

Best Role-Playing Game

Teens in Space – Renegade Game Studios

Best Game Accessory

Citadel Contrast Paint – Games Workshop.

Best Miniatures Game

Warcry – Games Workshop

Best Historical Miniatures Game

Bolt Action: Campaign D-Day Operation Overlord – Osprey Games.

Best Historical Game

Pandemic: Fall of Rome – Z-Man Games – Localizzato da Asmodee Italia con il titolo di Pandemic: La caduta di Roma.