Se siete fan della saga di Assassin’s Creed e, come noi, avete apprezzato le più recenti scampagnate vichinghe di Eivor in Assassin’s Creed Valhalla, allora saprete certamente che cos’è l’Orlog, dato che si tratta di una delle attività secondarie più note del videogame Ubisoft e che, seguendo una lunga tradizione di “giochi da tavolo nei videogame”, ha conquistato anche una certa popolarità.

Ebbene, sappiate che questo particolarissimo gioco a base di dadi, inventato di sana pianta dal team di sviluppo (per quanto piacevolmente realistico visto il contesto del videogame) è, già da qualche tempo, disponibile anche in versione fisica, con tanto di dadi, token per le monete e pietruzze per conteggiare i punti vita!

Si tratta di un prodotto su licenza, prodotto grazie ad un Kickstarter di successo, che non toglie o aggiunge nulla alle ottime regole ideate da Ubisoft per Assassin’s Creed Valhalla ma che, semplicemente, offre ai fan la possibilità di giocare dal vivo a questo simpatico dice game, oltre a costituire, di per sé, un interessante oggetto da collezione!

Disponibile su Amazon al prezzo di 41,58€, l’Orlog è giocabile da 2 giocatori dagli 8 anni in su, ed include moltissimi dettagli pregevoli, su tutti i dadi e le pietre per i punti vita, riprodotti con una fedeltà estrema rispetto al videogame originale.

Le regole sono semplici e immediate, ed il gioco mixa in modo intelligente strategia e fortuna, risultando non solo facile da apprendere, ma anche molto longevo e divertente, con partite che possono durare dai 15 ai 30 minuti.

Parliamo, insomma, di un gioco interessante per tanti aspetti e che, indubbiamente, risulterà imperdibile per i fan che, tuttavia, farebbero meglio ad acquistarlo subito, visto che si tratta di un gioco da collezione che tende spesso ad andare a ruba!

Per questo, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina Amazon per l’acquisto del prodotto, con l’invito a provvedere subito a metterlo nel carrello, prima che esso vada esaurito del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!