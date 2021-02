Oscar 2021: annunciate le shortlist

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha reso note le shortlist, per i prossimi premi Oscar, di nove categorie. Si tratta delle liste preliminari per le categorie Miglior documentario, Miglior corto documentario, Miglior film straniero, Miglior trucco, Miglior colonna sonora originale, Miglior canzone originale , Miglior corto d’animazione, Miglior cortometraggio e Migliori effetti speciali.

Quelle apparse oggi non sono però delle nomination effettive bensì di liste ristrette che comprendono una serie di titoli selezionati, dai quali i membri della prestigiosa associazione professionale determineranno la rosa definitiva delle nomination, che saranno annunciate il prossimo 15 marzo.

La lista completa delle shortlist può essere consultata sul sito de The Academy of Motion Picture Arts and Sciences a questo link, noi abbiamo deciso di riportare solo alcune delle categorie annunciate, ovvero quelle più pop:

Segnaliamo comunque che, pur non avendo incluso in questa news la categoria Miglior documentario, l’italiano Notturno di Gianfranco Rosi è nella lista preliminare e potrebbe così venire selezionato nelle nomination finali.

Miglior film straniero

La shortlist di questa categoria si compone di quindici pellicole straniere, che potranno essere votate da tutti gli iscritti agli Academy.

Di seguito l’elenco dei film in concorso:

Bosnia ed Erzegovina Quo Vadis, Aida? di Jasmila Žbanić

Cile The Mole Agent di Maite Alberdi

Repubblica Ceca, Charlatan di Agnieszka Holland

Danimarca Un altro giro di Thomas Vinterberg

Francia Due di Filippo Meneghetti

Guatemala La Llorona di Jayro Bustamante

Hong Kong Better Days di Derek Tsang

Iran Khoršid di Majid Majidi

Costa d’Avorio Night of the Kings di Philippe Lacôte

Messico Non sono più qui di Fernando Frías de la Parra

Norvegia Håp di Maria Sødahl

Romania Colectiv di Alexander Nanau

Russia Dorogie tovarišči di Andrej Končalovskij

Taiwan A Sun di Chung Mong-hong

Tunisia The Man Who Sold His Skin di Kaouther Ben Hania

Miglior trucco

La shortlist di questa categoria si compone di dieci film, che potranno essere votate da tutti i componenti della branca professionale a cui fa riferimento il premio, la Makeup Artists and Hairstylists Branch. Dalla seguente lista verranno poi selezionati cinque titoli che accederanno alla votazione finale. Di seguito l’elenco dei film in concorso:

Miglior colonna sonora originale

La shortlist di questa categoria si compone di quindici film, che potranno essere votate da tutti gli iscritti della Music Branch degli Academy.

Di seguito l’elenco dei film in concorso:

Miglior canzone originale

La shortlist di questa categoria si compone di quindici canzoni originali, che competeranno per raggiungere le nimination del 15 marzo. Le canzoni finaliste potranno essere votate dai componenti della Music Branch degli Academy.

Di seguito l’elenco dei film in concorso:

Turntables da All In: The Fight for Democracy

See What You’ve Done da Belly of the Beast

Wuhan Flu da Borat – Seguito di film cinema

Husavik da Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga

Never Break da Giving Voice

Make It Work da Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

Fight For You da Judas and the Black Messiah

Io Sì (Seen) da La Vita Davanti a Se

Rain Song da Minari

Show Me Your Soul da Mr. Soul!

Loyal Brave True da Mulan

Free da L’unico e insuperabile Ivan

Speak Now da Quella notte a Miami…

Green da The Sound of Metal

Hear My Voice da Il processo ai Chicago 7

Migliori effetti speciali

Questa categoria si presenta con una lista preliminare composta da dieci titoli, tra i quali verranno poi determinati, dal comitato esecutivo della Visual Effects Branch, i cinque finalisti annunciati durante le nomination.

Di seguito l’elenco dei film in concorso:

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Bloodshot

Love and Monsters

Mank

The Midnight Sky

Mulan

L’unico e insuperabile Ivan

Soul

Tenet

Welcome to Chechnya