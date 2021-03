Oscar 2021: dove vedere i film in gara

Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha reso note le nomination per i prossimi Oscar (che si terranno il prossimo 25 aprile). Molti dei film sono disponibili sulle piattaforme di streaming, tuttavia a causa della pandemia diverse pellicole in gara non sono state distribuite in Italia e per questo motivo, la novantatreesima edizione degli Academy Awards, sarà un’edizione orfana di alcuni dei film in corsa nelle categorie più blasonate della competizione.

La nostra speranza rimane ovviamente quella di poter recuperare quanto prima i titoli ad oggi assenti su questa lista, nel frattempo però ecco dove è possibile godersi e recuperare tutti i titoli disponibili sul mercato domestico, suddivisi per piattaforma di distribuzione.

Per quel che riguarda queste liste al primo posto troviamo Netflix, che con un totale di sedici produzioni diverse è la prima ad attestarsi su questo podio; parlando sempre di Netflix occorre segnalare che Mank è stato il film che ha raccolto più nomination (ben dieci!).

Netflix

Disney+

Amazon Prive Video

Sound of Metal

Quella notte a Miami…

Borat – Seguito di film cinema

Time

Apple Tv+

Wolfwalkers – I popolo dei lupi

Greyhound – Il nemico invisibile

Sky/Now Tv

Pinocchio

Altre piattaforme

Collective (IWonderfull)

Shaun Vita da Pecora: Farmageddon (Rakuten tv)