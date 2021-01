Oscar 2021: tutti i film di animazione in concorso

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato la lista dei dei film di animazione da cui estrarrà la rosa di nomination che parteciperanno alla novantatreesima edizione degli Oscar 2021.

La lista preliminare selezionata dall’Academy comprende un totale di ventisette pellicole di animazione, tuttavia alcuni dei titoli selezionati, a causa della pandemia, non hanno avuto modo di debuttare nelle sale o su piattaforma di streaming.

Per poter essere presi in considerazione dall’Academy questi film dovranno riuscire a soddisfare tale requisito e tutte le altre regole di qualificazione della categoria, per avanzare nel processo di votazione. Se pensate però che ventisette opere siano tante, sappiate che nel 2019 (ovvero in vista dell’edizione del 2020) l’elenco preliminare nel comprendeva ben trentadue.

A causa della pandemia la prossima edizione degli Oscar ha derogato alcune parti del suo storico regolamento, in questo modo l’Academy ha cercato di assecondare l’industria cinematografica, già profondamente provata dalle conseguenze del covid, ammettendo in via eccezionale tutti quei film le cui distribuzioni si sono viste costrette a migrare sulle diverse piattaforme di streaming.

La categoria lungometraggi di animazione si preannuncia ben popolata, con le consuete presenze di Disney, Pixar e altre grandi major statunitensi, ma non solo, infatti questa lista he una forte componente di animazione giapponese, con esponenti quali il film di Demon Slayer, Lupin III: The First, Earwig e la Strega, per citarne alcuni.

Di seguito la lista completa dei titoli che saranno sottoposti allo scrutinio dei membri della prestigiosa associazione.

La cerimonia degli Oscar 2021 si terrà in presenza (condizioni sanitarie permettendo) presso il Dolby Theater di Los Angele domenica 25 aprile 2021 e sarà preceduta il prossimo 15 marzo dalla proclamazione delle nomination definitive delle varie categorie. Per quel che riguarda la selezione della categoria animazione l’Academy estrarrà dalla lista dei titoli che avranno soddisfatto tutti i criteri di ammissione cinque finalisti.

E voi per quale di questi film parteggiate?