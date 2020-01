Oscar Isaac sarà il protagonista del film di supereroi “The Great Machine”

Oscar Isaac ha appena chiuso un accordo con la Legendary Pictures per recitare come protagonista in The Great Machine, l’adattamento cinematografico della serie di fumetti Ex Machina di Brian K. Vaughan.

Il lungometraggio uscirà ufficialmente nelle sale col nome The Great Machine, un titolo volutamente cambiato per non far confondere gli spettatori con Ex Machina, un film di Alex Garland in cui Isaac aveva già recitato nel 2015.

L’attore vestirà i panni di Mitchell Hundred, un mite ingegnere che, dopo un misterioso incidente, acquisisce poteri che lo rendono il primo e unico supereroe al mondo, con la capacità di parlare anche alle macchine.

Sulla scia delle sue azioni durante l’11 settembre, Hundred viene eletto sindaco di New York, voltando le spalle alla vita da vigilante mascherato. Tuttavia la sua carriera politica è minacciata quando la fonte dei suoi poteri torna a reclamare il suo debito.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Anna Waterhouse e Joe Shrapnel, autori del recente copione di Seberg con Kristen Stewart e lo stesso Oscar Isaac parteciperà al progetto anche in veste di produttore, insieme al suo manager di lunga data Jason Spire.

Questo nuovo progetto filmico segna un’importante svolta per l’attore che per la prima volta si troverà coinvolto in prima persona in una storia di supereroi, episodio che giunge inaspettato ai fan in seguito alle dichiarazioni di qualche mese prima dello stesso Isaac che negava un possibile futuro coinvolgimento in serie supereroistiche, oltre che in Star Wars su Disney+.

In attesa di vederlo nell’atteso Dune di Denis Villeneuve, Isaac è stato ingaggiato anche per il ruolo da protagonista in The Card Counter, il nuovo e atteso film di Paul Schrader le cui riprese inizieranno nell’autunno del 2020.

La serie di fumetti Ex Machina ha debuttato nel 2004 pubblicato dalla Wildstorm, di proprietà della DC Comics, mentre il film, The Great Machine, non ha ancora una data d’uscita certa.