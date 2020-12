Oscar Isaac sarà Solid Snake nel film di Metal Gear Solid

Come riporta Deadline, l’attore Oscar Isaac sarà il protagonista Solid Snake nell’adattamento live-action del videogioco Metal Gear Solid.

Il film è attualmente in fase di sviluppo presso Sony Pictures con Vogt-Roberts nelle vesti di regista e Derek Connolly in quelle di sceneggiatore.

Dato il programma estremamente fitto di Oscar Isaac, una data di inizio della produzione è ancora sconosciuta, ma il suo coinvolgimento rende questa proprietà intellettuale una priorità assoluta per lo studio in futuro. Per quanto riguarda l’attore, Metal Gear Solid potrebbe renderlo partecipe di un altro importante franchise, avendo già recitato nel più recente Star Wars.

Anche se l’industria cinematografica sta lentamente ritornando in produzione a causa della pandemia COVID-19, Isaac è stato impegnato a stabilire la sua lista futura di impegni negli ultimi mesi. È pronto per recitare in Scenes From A Marriage della HBO con Jessica Chastain, seguito dal ruolo del protagonista in Moon Knight della Marvel per Disney +. Inoltre, lo vedremo presto nel tanto atteso Dune e in The Card Counter di Paul Schrader, oltre a recitare e produrre l’adattamento del fumetto Ex Machina di Brian K. Vaughn intitolato The Great Machine e recitare in Francis And The Godfather di Barry Levinson, al fianco di Jake Gyllenhaal.

Il videogioco di Metal Gear Solid ha debuttato per la prima volta su PlayStation nel 1998 e segue la missione di Solid Snake, un soldato e agente segreto che deve infiltrarsi in un impianto di armi nucleari per neutralizzare la minaccia terroristica di Foxhound, un’unità delle forze speciali disertrice. Il gioco ha ricevuto molti attestati di ammirazione negli anni, soprattutto per la sua storia e narrazione ad opera di Hideo Kojima, che ha sempre dato un taglio molto cinematografico ai suoi prodotti, rendendo quasi inevitabile, prima o poi, la trasposizione degli stessi al cinema, come in questo caso.