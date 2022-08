Nonostante le reazioni miste di critica e pubblico attorno alla prima stagione di Moon Knight, serie TV incentrata sul Pugno di Khonshu, qualcosa sembra bollire in pentola per il futuro del vigilante dei fumetti Marvel. Oscar Isaac, protagonista assoluto dello show, ha infatti stuzzicato i fan con un TikTok immediatamente diventato virale in cui sembrerebbe aver anticipato l’arrivo di una seconda stagione.

Nel video scorgiamo Oscar Isaac e il regista Mohamed Diab su una barca. Alla domanda di un fan sulla possibile seconda stagione, l’attore risponde con una dichiarazione molto eloquente: “Per quale altro motivo saremmo dovuti essere qui a Il Cairo?”. Al momento non è arrivata alcuna conferma o smentita dai Marvel Studios, ma il finale di Moon Knight ha senza ombra di dubbio lasciato le porte aperte a un proseguimento narrativo. Alcuni mesi fa gran parte del cast aveva dichiarato di essere interessato a tornare in un possibile seguito.

Anche il regista aveva espresso il suo interesse di tornare a dirigere Oscar Isaac, magari esplorando il personaggio di Jake Lockey (l’alter ego più violento), introdotto soltanto nelle fasi finali della prima stagione. Come sappiamo dai fumetti, Moon Knight è affetto da disordine dissociativo di identità, patologia psicologica che lo ha portato a sviluppare altre identità nel corso degli anni.

Oscar Isaac and director Mohamed Diab teases ‘MOON KNIGHT’ Season 2

They are currently in Egypt, Cairo. A fan asked about S2 and Oscar replied with: “Why else would we be here”

(via hayaattiaaa | Tiktok)pic.twitter.com/TQsONY3H7C

— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) August 3, 2022