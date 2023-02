Nel variopinto mondo dei giochi di ruolo gli OSR, una tipologia molto particolare, sta conoscendo una buona popolarità tra i giocatori di tutto il mondo sia veterani, ma anche tra coloro che si avvicinano per la prima volta a questa esperienza ludica. Trattandosi di una tipologia di giochi molto apprezzata, in commercio sia nei canali di autoproduzione che in quelli più tradizionali, è possibile trovare diverse proposte. Quando però si è alla ricerca di qualcosa di più particolare, possiamo sempre rivolgere la nostra attenzione a Kickstarter, una piattaforma ormai universalmente utilizzata sia da piccoli e grandi editori che da designer indipendenti, per scovare le ultime novità in arrivo che valga la pena di sostenere.

Abbiamo pensato quindi di inoltrarci nella piattaforma per cercare e segnalarvi le campagne attualmente in corso di OSR da non perdere.

Prima di proseguire con l’elenco dei nostri consigli vogliamo spendere qualche parola su questi giochi, spiegando di che si tratta e quali sono le caratteristiche principali di questo genere.

OSR è l’acronimo di Old School Renaissance e si riferisce più che a un genere specifico a una corrente all’interno della community di gioco, formatasi attorno a una ricerca estetica e formale volta a ricreare e omaggiare gli albori del gioco di ruolo e in particolare le prime iterazioni di Dungeons & Dragons.

In generale lo stile di gioco OSR si caratterizza per spontaneità e creatività, ponendo l’accento sulla capacità dei giocatori di reagire a scenari inconsueti o che li vedono in netto svantaggio. Si tratta quindi di una filosofia di gioco non convenzionale che preme su uno stile essenziale e in cui le regole scritte rappresentano più che altro una traccia.

OSR: i kickstarter da non perdere di inizio 2023

Curse of Camelot

Curse of Camelot è disponibile su Kickstarter

Curse of Camelot è un gioco di ruolo basato sul ciclo arturiano, in cui i ruoli e gli allineamenti dei personaggi sono stati sovvertiti: in questa rilettura dell’epica i Cavalieri della Tavola Rotonda e Re Artù saranno i cattivi della storia.

Curse of Camelot metterà al centro dell’esperienza di gioco una cornice essenziale in cui ai giocatori verrà data totale libertà sulle decisioni da intraprendere, grazie anche ad un sistema flessibile di statistiche e attributi. In puro stile OSR i personaggi di Curse of Camelot si ritroveranno spesso a dover fronteggiare situazioni difficili, rese ancor più insidiose dalle debolezze e fragilità di ogni personaggio.

La campagna Kickstarter di Curse of Camelot prevede due soli livelli di pledge, il primo da 13 e il secondo da 60 dollari, rispettivamente ricompense in formato digitale e fisico. Il manuale sarà un volume composto da 110 pagine contenente tutti gli elementi necessari per poter giocare.

Obiettivo raggiunto: sì

Campagna attiva fino al: 9 febbraio 2023

DUNGEON MALARKY – Weird Resources for Your OSR Fantasy RPGs

DUNGEON MALARKY è disponibile su Kickstarter

Dungeon Malarky è una guida illustrata di oltre 48 pagine che si propone come utile strumento per approfondire aspetti quali stranezze come mostri insoliti, oggetti magici curiosi, piante magiche e bizzarrie varie per rendere le vostre sessioni di gioco Old School ancora più particolari e letali.

Una caratteristica di questo compendio risiede nella sua fonte di ispirazione, infatti gli autori di Dungeon Malarky citano tra i vari spunti l’Appendice N di Gary Gygax, ovvero un elenco redatto dal padre di D&D, il cui scopo era quello di fornire una serie di letture consigliate.

Oltre a questi spunti letterari (di genere e non) il compendio raccoglierà anche svariate risorse di gioco come tabelle o indicazioni sull’ecologia e la biodiversità nei dungeon.

La campagna Kickstarter di Dungeon Malarky prevederà tre livelli di pledge, da 10,15 e 45 dollari, che offriranno le ricompense in formato digitale e fisico, mentre il terzo sarà riservato ai negozi.

Obiettivo raggiunto: sì

Campagna attiva fino al: 23 febbraio 2023

Odyssey – Black Tales RPG

Odyssey – Black Tales RPG è disponibile su Kickstarter

Officina Meningi ci propone Odyssey – Black Tales, un gioco di ruolo dal regolamento semplificato che sarà compatibile con Old School Essentials, Mörk Borg e Quinta Edizione.

Odyssey – Black Tales RPG trasporterà i giocatori all’interno del celeberrimo poema omerico nei panni della ciurma di Ulisse, ma a differenza della sua controparte letteraria il gioco svelerà una verità ben diversa da quella del mitico eroe: la storia di Ulisse è una menzogna.

Ulisse e il suo equipaggio hanno saccheggiato senza pietà il Mediterraneo, razziandone i tesori e riducendone in schiavitù le genti pacifiche. Soltanto un piccolo gruppo di eroi, agendo di nascosto, ha cercato di opporsi al loro capitano.

Se dovessimo definire Odyssey – Black Tales RPG con una sola parola probabilmente questa sarebbe “versatile” infatti il gioco oltre a prestarsi a sistemi di gioco differenti potrà essere giocato in solitario, da due o più giocatori.

Il Manuale di gioco scritto da Andrea Rossi (già curatore italiano per Old School Essentials) includerà il regolamento per tutte le modalità di gioco, una campagna suddivisa in sette scenari e diversi strumenti di gioco come classi, incantesimi, bestiario, elenco dei tesori ed equipaggiamenti. Inoltre il volume sarà corredato dal Conversioni Kit, un manualetto che permetterà di convertire le meccaniche di gioco e le statistiche per gli altri sistemi.

La campagna Kickstarter potrà essere sostenuta scegliendo uno dei diversi livelli di pledge a partire da 10 fino a 75 euro e a seconda del livello selezionato potranno essere sbloccate ricompense ed extra come le mappe e gli stretch goal che saranno sbloccati nel corso della campagna.

Obiettivo raggiunto: sì

Campagna attiva fino al: 13 febbraio 2023

The Inn at the Edge of the World

The Inn at the Edge of the World è disponibile su Kickstarter

The Inn at the Edge of the World sarà un gioco di ruolo fantasy dai toni fiabeschi, la cui ambientazione omaggia e trae ispirazione da alcune delle opere fantastiche più amate e conosciute come Il mago di Oz, Le Cronache di Spiderwick, La storia infinita e Dark Crystal.

I giocatori interpreteranno personaggi fantasiosi e dalle strane fattezze e si troveranno a vivere avventure in una landa incantata afflitta da una maledizione, il cui fulcro dell’azione avverrà nella misteriosa locanda del titolo.

Il manuale di gioco sarà un fascicolo di poco più di 70 pagine con molte illustrazioni a colori e il regolamento proposta dal gioco si baserà su un sistema d6, ideato per poter essere versatile, flessibile adatto anche a chi si avvicina al gioco per la primissima volta.

Si potrà sostenere la campagna scegliendo uno dei diversi livelli di pledge tra i 10 e i 30 euro. A seconda del livello di sostegno si riceveranno le ricompense in formato digitale o fisico e gli eventuali stretch goal sbloccati nel corso della campagna.

Obiettivo raggiunto: non ancora

Campagna attiva fino al: 1 marzo 2023

The TRUE OSR – Obsolete Shitty Rules

The TRUE OSR – Obsolete Shitty Rules è disponibile su Kickstarter

The True O.S.R. sarà un gioco parodistico realizzato da Tin Hat Games (Hurban Heroes, Xenoscape), adatto per creare one shot con diverse ambientazioni, mettendo al centro dell’esperienza i topoi e gli stilemi tipici dei vari generi che daranno così vita a una narrazione bizzarra ed esilarante. L’elemento innovativo presentato dal gioco è senza dubbio la possibilità per il Master e giocatori di determinare casualmente ogni elemento della sessione, abbattendo il tempo di preparazione del gioco e garantendo così partite sempre diverse.

Questo titolo si è fatto notare anche per la sua attitudine decisamente sopra le righe, volta a demolire uno dei postulati che definiscono i gdr, ovvero non contemplare dinamiche di vittoria o sconfitta. The TRUE OSR, al contrario, prevederà esplicitamente il conflitto tra Master e giocatori in cui solo una o l’altra parte potrà prevalere.

Il manuale di The TRUE OSR sarà un volume da circa 250 pagine che conterrà più di 490 tabelle per la randomizzazione degli elementi e più di 100 archetipi diversi. Si potrà sostenere la campagna scegliendo uno dei diversi livelli di pledge a partire da 20 fino a 100 euro. A seconda del livello di sostegno si potranno sbloccare diverse ricompense ed extra come dadi speciali, un compendio di espansione e addirittura la colonna sonora in viline.

Obiettivo raggiunto: sì

Campagna attiva fino al: 22 febbraio 2023