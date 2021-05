Our Flag Means Death, Taika Waititi sarà Barbanera nella serie HBO Max

Nuova avventura sul piccolo schermo per il regista Premio Oscar Taika Waititi. Da The Hollywood Reporter apprendiamo in esclusiva come sia stato ingaggiato per vestire i panni del celebre pirata Barbanera in Our Flag Means Death, serie prodotta in esclusiva per HBO Max.

Lo show sarà liberamente ispirato alle reali avventure di Stede Bonnet, aristocratico che abbandonò la sua carriera per diventare un pirata e nel corso della sua avventura incontrò anche Barbanera, che nello show ha già uno status leggendario.

Our Flag Means Death sarà composta da sei episodi della durata di mezz’ora ciascuno. A dirigere il pilot ci penserà proprio Waititi oltre a essere produttore esecutivo assieme allo showrunner David Jenkins.

Taka Waititi vestirà i panni di Barbanera

La serie avrà delle tonalità comedy e Taika saprà senza dubbio dare il suo tocco caratteristico e personale a una figura leggendaria come Barbanera. Al momento il regista neozelandese è impegnato in Australia con le riprese di Thor: Love & Thunder, uno dei film più attesi della fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Ma non è tutto, perchè avrà un ruolo non ancora specificato in The Suicide Squad ed è stato scelto da Lucasfilm per scrivere e dirigere uno dei prossimi progetti legati a Star Wars, che probabilmente non vedrà la luce prima del 2023. Insomma, sembra proprio essere scoppiata la Waititi mania.

E non dimentichiamoci di come il regista fosse stato ingaggiato anche per dirigere l’adattamento cinematografico di Akira, storico manga di Katsuhiro Otomo, ma il progetto è stato messo in stand-by dalla Warner per i suoi troppi impegni.

In attesa di maggiori dettagli sulla serie piratesca targata HBO Max, potete recuperare il film che ha permesso a Taika Waititi di portarsi a casa il suo primo Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, ovvero Jo Jo Rabbit. Potete trovarlo, nella versione Blu-Ray, cliccando qui.