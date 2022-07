Star Comics presenta Our Not So Lonely Planet Travel Guide 1, un manga Boy’s Love (e più specificatamente shounen-ai) in tre volumi, scritto e illustrato da Sorai Mone e pubblicato per la prima volta nel 2020, che ci porterà a fare un viaggio intorno al mondo, partendo dalla Thailandia, l’India e la Georgia. Un viaggio alla scoperta di culture nuove, ricco di emozioni e di incredibili esperienze. Un viaggio non solo intorno al mondo ma anche nei sentimenti, per scoprire e riscoprire emozioni dimenticate, per imparare che la vita è una sola e che bisogna viverla appieno, senza alcun rimpianto.

“Una volta Gandhi ha detto: «Vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre.» La morte non è niente di speciale. Quando sei vivo, non devi dimenticare che è sempre vicino a te.”

Our Not So Lonely Planet Travel Guide 1: pronto a partire?

Asahi Suzumura è un ragazzo serio, forse troppi ansioso, a cui piace avere tutto sotto controllo e il suo Mitsuki Sayama, il suo opposto, forse troppo rilassato ma con la testa sulle spalle pieno di vita, gioioso, hanno fatto un patto: faranno il giro del mondo e alla fine di questo torneranno in Giappone e si sposeranno. Quindi valige alla mano e pronti a prendere l’aereo, anche se già questo per il povero Mitsuki sarà una sfida visto che ne è terrorizzato. Ma nulla da fare: ha deciso di imbarcarsi in questa avventura proprio perché è stato Asahi a chiederglielo e nulla lo fermerà.

Prima tappa Thailandia, in cui conosceranno due ragazze che non solo gli spiegheranno gli usi e la cultura thai, ma faranno sì che Asahi inizi ad aprirsi e a essere sincero con i propri sentimenti verso Mitsuki. Perché Asahi è pieno di incertezze, dubbi, paure. Non riesce a essere sincero, a comportarsi normalmente verso il suo ragazzo e tiene la loro relazione segreta anche alla sua famiglia. Forse questo viaggio è stata la migliore scelta che avrebbe mai potuto prendere. Perché è solo cambiando ambiente, conoscendo persone e culture diverse che iniziamo a scoprire chi siamo veramente e ciò che è davvero importante per noi. Un viaggio quindi, che di paese in paese, porterà i due ragazzi a conoscere non solo il mondo intorno a loro, ma anche loro stessi, crescendo giorno dopo giorno, facendo tesoro dei piccoli momenti spesi vicini.

Our Not So Lonely Planet Travel Guide 1: un viaggio alla scoperta dei propri sentimenti

Our Not So Lonely Planet Travel Guide racconta di un viaggio, ma non solo di un viaggio intorno al mondo alla scoperta di Paesi e culture differenti, luoghi magici ricchi di sorprese, così diversi dal mondo in cui siamo cresciuti per le tradizioni, i cibi, le stesse persone e i costumi ma anche un viaggio alla scoperta di noi stessi, di chi siamo veramente. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo provato l’infrenabile impulso di scappare via, di fuggire dalla banalità del quotidiano, di lasciarci alle spalle una vita fatta solo di lavoro e della solita routine quotidiana per ritrovarci, per riuscire a respirare di nuovo, per riscoprire le nostre passione e per trovarne di nuove. Tutti noi a un certo punto, come si suol dire, dobbiamo staccare la spina.

Quello che Asahi e Mitsuki hanno deciso di fare è un viaggio intorno al mondo, che gli porterà a confrontarsi con stili di vita profondamente diversi dal loro, usanza nuove e culture strane ma ognuna bella. In questo viaggio incontreranno persone nuove e ognuna di esse li insegnerà qualcosa, un insegnamento che li farà riflettere, capovolgerà il loro modo di pensare e che porterà a galla ricordi soffusi, memorie di un tempo che sembra essere così lontano ma mai dimenticato. Mituski si ricorderà del momento in cui si è innamorato di Asahi, di come, quasi fosse destino, i due si sono rincontrati anni dopo la fine della scuola, hanno iniziato a parlare e ad avvicinarsi di nuovo mentre Asahi dovrà imparare a lasciarsi andare di più, a non soffocare i sentimenti che prova per il partner, a capire che non c’è nulla di male a esternare ciò che risiede nel suo cuore e che non sempre le persone giudicano negativamente. Un ambiente nuovo, più aperto, la Thailandia, due persone, una trans e una ragazza tomboy riusciranno a fargli comprendere che deve godersi il momento, senza alcuna vergogna, che deve essere orgoglioso dei suoi sentimenti e di ciò che è. Ma questo Asahi non avrebbe potuto comprenderlo da solo, troppo spaventato per lasciarsi andare. Esistono così tante realtà, alcune più vicine altre più lontane, ognuna carica di significato, speciale e irripetibile.

Durante il viaggio i due ragazzi non possono fare a meno di lasciarsi andare, di avvicinarsi ancora di più nonostante alcuni battibecchi dettati dall’ansia e dal non sapere come comportarsi ma le difficoltà si possono superare, che sia un treno in ritardo, perdersi in un Paese straniero e non riuscire a trovare l’albergo, oppure le insicurezze che i due si portano dentro. Un viaggio per cambiare, per dimostrare a loro stessi qualcosa, per scoprire di più su ciò che sono e su ciò che vogliono. Un’avventura questa che stanno vivendo e che si chiama vita.

Qualche dettaglio sul manga

Lo stile di Sorai Mone è veramente unico, dettagliato, soprattutto quando si sofferma a disegnare gli edifici, le chiese, i paesaggi e persino il cibo dei Paesi in cui Asahi e Mitsuki si trovano. Le pagine sono intrise di curiosità sui luoghi in cui i due ragazzi si trovano, e la relazione tra i due protagonisti si sviluppa di pari in passo con la trama.

Quello che avete tra le mani è un manga ricco di soprese, con una trama avvincente che nasconde una sorpresa dietro l’altra. Con il procedere della narrazione veniamo a scoprire piccoli dettagli significativi sul passato dei due ragazzi, dettagli importanti per comprendere il vero motivo per cui i due hanno deciso di intraprendere questo viaggio, ma la maggior parte delle domane sono lasciate senza risposta, avvolte da un mistero che verrà di certo svelato nei prossimi volumi, e neri prossimi Paesi che Asahi e Mitsuki visiteranno.

Il manga è arricchito da una stupenda immagine inziale a colori e una breve storia one-shot che si colloca rispettivamente all’inizio della storia, quando i due stanno ancora finendo i preparativi del viaggio.