Outer Range, Josh Brolin sarà il protagonista della nuova serie TV

Josh Brolin sarà il protagonista della nuova serie Amazon intitolata Outer Range, prodotta dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt e incentrata sul mistero.

L’attore che negli ultimi anni si è imposto nell’universo Marvel grazie a ben due ruoli di spicco – Thanos per quanto riguarda i film dedicati Avengers e Cable in Deadpool 2 – tornerà a lavorare per la TV in una serie Amazon prodotta nientemeno che da Brad Pitt. Josh Brolin ha militato, infatti, nella serie The Young Riders, andata in onda dal 1989 al 1992 con 67 episodi, e in Mister Sterling, una produzione NBC del 2003 in cui Brolin era il protagonista nei panni di un senatore. Da allora, tuttavia, l’attore ha portato avanti solo ruoli per il grande schermo e Outer Range sarà la prima serie dopo tanti anni in cui vedremo nuovamente Brolin, che ne sarà il protagonista.

Creata dal drammaturgo Brian Watkins e prodotta dalla Plan B Entertainment per Amazon, Outer Range seguirà le vicende del personaggio interpretato da Brolin, Royal Abbott, un allevatore del Wyoming che dovrà affrontare eventi ignoti insieme alla sua famiglia dopo aver scoperto un mistero insondabile nelle sue stesse terre. Della serie, di cui Josh Brolin sarà anche il produttore esecutivo, non sappiamo ancora molto ed eccezione del fatto che sembra essere incentrata sul mistero con un sottofondo drammatico.

Non è la prima volta, comunque, che Brolin fa parte di produzioni drammatiche: recentemente è stato impegnato nella produzione di Flag Day, film in uscita nel 2020 diretto da Sean Penn che racconta del rapporto conflittuale tra una figlia ed il padre dal passato problematico. Nel corso di quest’anno, inoltre, vedremo l’attore anche tra i protagonisti di Dune, del regista Dennis Villeneuve: un atteso remake del film degli anni ’80 diretto da David Lynch e tratto dal celebre romanzo di Frank Herbert.

La data di uscita di Outer Range è ancora ignota e ciò, insieme alla sua trama ancora vaga e densa di mistero, non fa che accrescere la curiosità dei fan.