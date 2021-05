Overlord: in arrivo la Stagione 4 e un nuovo film

Un film di Overlord è attualmente in fase di lavorazione, insieme alla quarta stagione dell’anime. Lo studio MADHOUSE di Hunter x Hunter e One-Punch Man sarà ancora una volta artefice della prossima stagione. Per quanto riguarda il film animato, al momento non è stato annunciato alcuno staff o troupe, ma sappiamo che coprirà l’arco del Regno Santo della light novel.

Overlord: l’annuncio della stagione 4 e del film

Ecco cosa ha detto il regista Naoyuki Ito, annunciando le due opere di animazione basate su Overlord:

“Finalmente, la quarta stagione dell’anime e il film sono in produzione. Stiamo lavorando duramente per garantire che lo spettacolo sia soddisfacente sia per i fan delle versioni originali sia per coloro che seguono solo l’anime. Lo adorerete“.

Naoyuki Itou è regista della serie, Yukie Sugawara supervisiona la sceneggiatura, so-bin ha realizzato il character design originale e Satoshi Tasaki si occupa del character design della serie animata.

Overlord è stato presentato per la prima volta nel 2015 ed è un adattamento della popolare light novel di Kugane Maruyama illustrata dall’artista so-bin. La serie si svolge nell’anno 2126 e si basa su un videogioco di genere MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) chiamato YGGDRASIL.

Quando i server vengono chiusi, il giocatore più forte, Momonga, rimane connesso e viene trasportato in una realtà alternativa, differente dalla sua. I PNG (Personaggi Non Giocanti) acquisiscono sensibilità e Momonga usa il suo potere per capire cosa è successo, mentre al contempo cerca anche qualcun altro che provenga, come lui, dal mondo reale.

Overlord: le nuove illustrazioni

Al momento, non è stata comunicata alcuna data di uscita né per il film, né per la stagione 4 di Overlord, ma sono state pubblicate 2 nuove opere d’arte, che trovate di seguito.

La prima immagine è una illustrazione realizzata da so-bin:

La seconda immagine è dedicata alla stagione 4 della serie animata, ed è stata condivisa anche tramite Twitter:

Tutte e 3 le prime stagioni di Overlord sono distribuite, legalmente e gratuitamente, da Crunchyroll. Trovate però la terza stagione dell’anime di Overlord anche sul canale ufficiale di Yamato Video su Youtube, in cui gli episodi sono disponibili per la visione in modo del tutto legale e gratuito. Se poi volete anche iniziare a leggere il manga di Overlord, qui su Amazon c’è il primo volumetto della serie.