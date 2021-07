Pac-Man: Casio lancia l’orologio a tema

Un’incredibile sorpresa attende gli amanti di Pac-Man, il videogioco ideato da Tōru Iwatani e prodotto dalla Namco nell’ormai lontano 1980, uscito per la prima volta nel formato arcade da sala. Da allora il videogioco ha continuato a evolversi e, ad aprile, Bandai Namco ha annunciato un nuovo titolo Pac Man 99, un battle royale dedicato al famoso franchise, disponibile gratuitamente a tutti gli abbonati al servizio online di Nintendo Switch.

Ora Casio ha lanciato un nuovo orologio, il modello A100Wepc ispirato proprio a Pac-Man, completamente personalizzato e con un design che rispetta quello del videogioco. Vediamolo più nel dettaglio.

L’orologio Casio di Pac-Man: tutti i dettagli

L’orologio di Casio dedicato a Pac-Man si chiama Casio A100Wepc e solo a un primo sguardo stimola l’acquolina in bocca a tutti gli passionati di videogiochi. L’orologio infatti presenta un mix perfetto tra gli elementi vintage dello storico videogioco con quelli innovativi degli orologi digitali degli anni ’90.

Alla base di questo nuovo modello c’è la recente riedizioni dello storico Casio F-100, lanciato nel lontano 1978. Come quest’ultimo, l’orologio di Pac Man consta di una cassa in resina invece che in metallo, più leggera e resistente e dei caratteristici quattro pulsanti frontali. Per quanto riguarda il bracciale è di acciaio inox.

A livello tecnico, l’orologio è resistente all’acqua ed è dotato delle funzioni di sveglia, segnale orario, calendario e include una luce led. Ha una dimensione di 40,7 x 32,7 x 9,2 mm e un peso di 53 grammi. Per quanto riguarda il design in sé la cassa è dorata e sul retro c’è un’incisione laser che riporta il logo Casio in alto, mentre al centro ci sono Pac-Man e i fantasmini.

Sul bracciale superiore è impressa a laser la scena dei fantasmi che inseguono Pac Man su uno sfondo nero mentre su quello inferiore è Pac Man che dà la caccia ai nemici. Lo stesso cinturino riporta il classico design del videogioco.

Qui sotto potete guardare il video promozionale:

Casio A100Wepc sarà disponibile da agosto a un prezzo di 99,90 euro sul sito ufficiale di Casio e presso il negozio G-Shock store di Milano in Corso Como 9.

